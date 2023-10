A “Diario di bordo” protagonista And the Bear

And the Bear è un progetto solista di Alexandre Manuel, polistrumentista francese con base nelle Marche dal 1998 che negli anni ha fatto parte di gruppi come Hourplug, Am I Right e The Quite Collective, esplorando e rielaborando linguaggi tra art rock, shoegaze ed indietronica. Con queste band realizza 4 EP e concerti in festival come Emergenza Rock, M.E.I. Faenza, Marte Live, Sottoterranea, Big Foot Festival e Tunz Market.

Come solista ha composto musiche per cortometraggi e cineconcerti ben prima di assumere lo pseudonimo di And the Bear nel 2018. Ha collaborato con registi e Visual artist come Jonathan Soverchia, Marco Di Battista e Grégoire Manuel, con compagnie teatrali e di danza come Teatrique e Motus Project.

Il suo primo album esce nel 2021 con il titolo “This Is the Darkness I Used to Tape” (Valvolare Records) e presenta sonorità tra elettronica e pop intimista sconfinando saltuariamente nel folk-pop.