De Gaetano e Lopreiato in libreria con “Il risveglio dell’Orso Russo”

In libreria “Il risveglio dell’ Orso russo. Le campagne militari della Federazione Russa dalla Georgia all’Ucraina” di Errico De Gaetano e Andrea Lopreiato

Dalla fine della Guerra fredda, sembrava tramontata la minaccia dei conflitti convenzionali con l’impiego di grandi manovre ed eserciti di massa. L’assalto russo all’Ucraina scatenato il 24 febbraio 2022 ha posto fine a questa illusione. Per rispondere all’interrogativo “come è stato possibile arrivare a tanto?”, il volume – scritto da un generale dell’Esercito italiano in congedo e da un analista militare – ricostruisce la storia dell’apparato militare della Federazione Russa e delle guerre in cui è stato impegnato dal 2008 al 2021, all’alba dell’“operazione militare speciale” di Putin. Dalla Georgia alla Siria, dalla Libia all’Azerbaigian, passando dalla Crimea e dal Gruppo Wagner, l’approccio di Mosca all’uso della forza è descritto non solo attraverso l’esatta ricostruzione delle operazioni belliche e del loro contesto geopolitico e sociale, ma anche tenendo conto della politica di sicurezza e della filosofia cui si è ispirato nell’arco degli ultimi venticinque anni. Un racconto a conclusione del quale gli eventi dell’Ucraina appaiono meno sorprendenti e inaspettati e forse più prevedibili di quanto non si sospetti.

Errico De Gaetano, generale in congedo dell’Esercito italiano, ha pubblicato i volumi: Le guerre del futuro (2009), Le guerre della Federazione Russa (con Andrea Lopreiato, 2011), Osando vinco. La fanteria aeromobile italiana dalla costituzione a oggi (2017) e ha collaborato alla realizzazione de Il Gruppo di Combattimento Friuli 1943-45 (2009) e La battaglia della Gotica (2011). Ha pubblicato oltre 170 articoli in tema di conflitti in corso, tecnologia militare, sistemi d’arma, geopolitica e storia militare su «Rivista Militare», «Tecnologia & Difesa», «Panorama Difesa» e «Aeronautica & Difesa». Per Diarkos ha pubblicato La guerra del Vietnam (2022).

Andrea Lopreiato ha studiato alle Università di Modena e di Torino, laureandosi in Scienze politiche indirizzo economico internazionale; scrive di tematiche militari dal 2004 per varie riviste di settore, pubblicando anche libri; è paracadutista, pilota di aerei e droni; ha lavorato in Albania, Bosnia, Kosovo, Germania, Afghanistan e negli Stati Uniti.