Agnetha Fältskog degli ABBA online con un nuovo album

Agnetha Fältskog, cantante, autrice, parte dell’iconico gruppo ABBA e una delle voci più riconoscibili della storia della musica, presenta “A+”, la versione interamente reinventata del suo acclamato album solista pubblicato dieci anni fa “A”, in uscita per BMG il 13 ottobre 2023.

Oltre all’annuncio dell’album, Agnetha ha condiviso il nuovo splendido singolo “Where Do We Go From Here?”, un brano inedito, registrato nel 2023 e inserito nell’album, che rappresenta il primo nuovo brano di Agnetha come artista solista, da 10 anni.

L’album è stato scritto appositamente per lei dal celebre cantautore e produttore Jörgen Elofsson. In prossimità del decimo anniversario dell’uscita dell’album, Agnetha e Jörgen hanno parlato di come sarebbe stato il disco se fosse stato creato nel 2023 e hanno deciso di esplorare questa idea insieme. Agnetha e Jörgen hanno lavorato insieme al collega produttore Anton ‘Hybrid’ Mårtensson e hanno reinventato l’album nella sua interezza, riducendo ogni canzone, mantenendo le voci originali del 2013, buttando via tutta la vecchia musica e creando produzioni completamente nuove per il 2023, creando anche una nuova tracklist. Il tutto insieme a una canzone completamente nuova, “Where Do We Go From Here?”, registrata completamente nel 2023.

In una lettera ai fan, Agnetha scrive: “Un paio di anni fa ho sentito alla radio una delle canzoni del mio ultimo album “A”. Ho un sacco di bei ricordi legati alla realizzazione di quell’album, quindi non ho potuto fare a meno di sorridere, il tempo vola…

All’improvviso mi è venuto in mente: come sarebbe stato l’album se l’avessimo fatto oggi…? Non riuscivo a smettere di pensarci. Ho contattato i ragazzi che hanno prodotto “A” nel 2013: “Cosa ne pensate di reimmaginare ‘A’ e di farne una versione completamente nuova?”. L’idea è piaciuta molto! “Proviamo!”

Qualche tempo dopo ho ascoltato la prima canzone rielaborata e devo dire che l’ho assolutamente adorata! Suonava così fresca e moderna, anche meglio di come l’avevo immaginata!

Abbiamo intitolato l’album A+ e come ciliegina sulla torta abbiamo anche registrato una canzone inedita! E questa sarà il primo brano che vi farò sentire.

Ora non vedo l’ora di sapere cosa ne pensate! Spero che vi piaccia quanto piace a me!”

Parlando dell’album appena immaginato, Jörgen Elofsson, il cui spettacolare curriculum di autore di canzoni include giganti del pop come Cèline Dion, Britney Spears, Kelly Clarkson, Westlife, afferma: “Quando dieci anni fa abbiamo realizzato l’album ‘A’, è stata una sorta di reazione contro l’EDM e la musica dance che dominava il mondo del pop in quel periodo. Abbiamo quindi fatto qualcosa di esattamente opposto: l’arrangiatore Peter Nordahl ha creato arrangiamenti di archi senza tempo. Ora, portando queste canzoni nel mondo della musica oggi, siamo rimasti sorpresi da quanto suonino bene. Le canzoni sono sbocciate e sono diventate le canzoni pop che erano nella loro essenza. Anton, che non era presente alle prime registrazioni, viene da un’altra generazione e ha suonato con ritmi completamente diversi“.

Pubblicato nel 2013, “A” è stato il primo album di Agnetha dopo quello di cover del 2004 “My Colouring Book” e il primo materiale originale dopo “Stand Alone” del 1987. L’album vede la partecipazione di Gary Barlow dei Take That in “I Should’ve Followed You Home” e il primo brano autoprodotto da Agnetha in quasi 30 anni, “I Keep Them On The Floor Beside My Bed”. L’album è stato acclamato dalla critica, con la BBC che lo ha definito “gustoso e sontuoso” e il Guardian che lo ha descritto come “un trionfale ritorno in grande forma da parte di una donna che temevamo fosse persa per sempre dalla musica“. L’album è entrato in classifica a livello mondiale, raggiungendo la Top 10 delle classifiche degli album nel Regno Unito, in Svezia, Belgio, Germania, Nuova Zelanda, Olanda e altri paesi.

”A+” tracklist:

1- Where Do We Go From Here?

2- Back On Your Radio (A+)

3- I Should’ve Followed You Home (feat. Gary Barlow) (A+)

4- Dance Your Pain Away (A+)

5- I Was A Flower (A+)

6- Perfume In The Breeze (A+)

7- Past Forever (A+)

8- The One Who Loves You Now (A+)

9- Bubble (A+)

10- When You Really Loved Someone (A+)

11- I Keep Them On The Floor Beside My Bed (A+)