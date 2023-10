Accademia Italiana della Marina Mercantile: 3 corsi in scadenza

Ultimi giorni per iscriversi ai corsi ITS dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile. Anche un nuovo corso in partnership con Assagenti

Il mondo dei trasporti e della logistica è in grande trasformazione, ed è sempre maggiore la richiesta di figure altamente specializzate che sappiano inserirsi in un settore in forte espansione.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile, con due sedi a Genova dedicate al mondo marittimo e a quello dell’accoglienza dei passeggeri, offre oggi tanti nuovi corsi ITS, totalmente gratuiti, costruiti insieme alle aziende del settore, per formare oltre 220 addetti ad alta specializzazione. I corsi ITS, di durata biennale o triennale, spaziano sull’ampio ventaglio di opportunità professionali offerto dal mondo marittimo e logistico.

Gli avvisi di selezione sono aperti e consultabili sul sito www.accademiamarinamercantile.it

Tra le figure tecniche più specializzate, l’Accademia offre:

– CORSO ITS LOGISTICA INTERNAZIONALE | Scadenza 15 Ottobre 2023. Il percorso è di durata biennale, gratuito, per un totale di 2.000 ore di cui 1.200 ore di moduli didattici e 800 di stage, fino al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento teorico-pratico richiesti per sostenere l’esame finale. La figura professionale di riferimento, così declinata, potrà ben collocarsi all’interno delle realtà del Gruppo MSC. Il corso è aperto a tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea, ma anche a cittadini extra UE con regolare permesso di soggiorno.

– CORSO ITS FERROVIARIO | Scadenza 26 Ottobre 2023. Il corso è di durata biennale per un totale di 2.000 ore di cui 1.300 ore di aula e 700 di stage, fino al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento teorico-pratico richiesti per sostenere l’esame finale. Il progetto si avvale della collaborazione di AMT Genova, Dinazzano Po, FuoriMuro, InRail, Oceanogate Italia, Sangritana. Il corso è aperto a tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea, ma anche a cittadini extra UE con regolare permesso di soggiorno.

– CORSO ITS SHIP MANAGER | Scadenza 26 Ottobre 2023. Il corso è di durata biennale, gratuito, per un totale di 2.000 ore di cui 1300 ore di moduli didattici e 700 ore di stage.

Il percorso formativo proposto nasce dalla collaborazione di della Fondazione Accademia Italiana della Marina Mercantile con le imprese

T. Mariotti S.p.A.,

Palumbo S.p.A,

MSC Malta Yard Management Ltd,

Tecnavi Srl, Navalimpianti S.pA.,

La Nuova Meccanica Navale Srl,

Turbo Systems Italy S.p.A.,

Nato STO-CMRE, ABB S.p.A.

Il corso è aperto a tutti i cittadini italiani e dell’Unione Europea, ma anche a cittadini extra UE con regolare permesso di soggiorno. È appena stato pubblicato l’avviso di selezione per il nuovo corso per diventare “Broker Marittimi”, in partnership con Assagenti. Il corso è aperto a giovani, diplomati o laureati in qualsiasi disciplina, di età compresa tra i 18 e i 28 anni, che intendano investire sulla propria formazione, per rivolgersi a un mercato delle professioni altamente qualificato.

Il corso è aperto a 8 partecipanti che verranno selezionati sulla base del curriculum di studi e della conoscenza della lingua inglese, con una verifica contestuale della motivazione e della predisposizione al ruolo richiesto. Sarà possibile iscriversi fino al prossimo 26 Ottobre 2023, e il percorso formativo prevede una durata di 8 mesi, di cui 2 di lezioni teoriche in aula e all’interno delle aziende di mediazione marittima che fanno capo ad Assagenti.

I corsi ITS vengono attivati in accordo con il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM), Regione Liguria e con tutte le aziende partner dei percorsi formativi, che assicurano in media un’assunzione di circa il 70% degli Allievi che ottengono il Diploma a seguito del corso. È inoltre possibile richiedere, in base a determinati requisiti, borse di studio e un contributo economico per la residenzialità a Genova durante il percorso formativo.

L’Accademia Italiana della Marina Mercantile, nata nel 2005 e riconosciuta come Fondazione ITS nel 2011 con la denominazione di “Fondazione Istituto tecnico superiore per la mobilità sostenibile – Settori trasporti marittimi e pesca”, è un’istituzione che rilascia titoli del Ministero dell’Istruzione nell’ambito dell’Istruzione terziaria non universitaria.