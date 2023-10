Previsioni meteo 11 ottobre 2023: bel tempo fino al weekend

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023: anticiclone ancora protagonista, sole da Nord a Sud e temperature oltre la media stagionale

Sembra ancora piena estate sull’Italia dove anche nella giornata di oggi si registrano condizioni meteo all’insegna della stabilità grazie alla presenza costante dell’anticiclone africano. Avremo ancora temperature al di sopra della norma dai 3°C ai 6°C al centro-sud Italia e fino a 7-10°C al nord anche se i valori nei prossimi giorni tenderanno a calare gradualmente. La fase stabile durerà almeno fino a domenica, quando è attesa una svolta autunnale: la seconda metà del mese inizierà infatti con il definitivo cedimento dell’alta pressione e il ritorno delle perturbazioni.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 11 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni, ma anche foschie e nubi basse sui settori costieri. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e disturbi nuvolosi lungo le coste. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno e disturbi da nuvolosità bassa sulle coste. Al pomeriggio ancora tempo stabile con sole prevalente. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni e nubi basse in formazione sulle coste. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio locali acquazzoni o temporali in sviluppo nelle zone interne di Calabria, Basilicata e Sicilia, soleggiato altrove. In serata torna la stabilità ovunque con ampie schiarite. Temperature minime stazionarie e massime in calo. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .