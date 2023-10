Pietro Panetta in digitale con l’album “Ore Zero”

Pietro Panetta online sulle piattaforme digitali con l’album “Ore Zero” da cui sono estratti i brani “Splendido” e “Tra di noi”

Splendido è una “love song” frizzantina, dal sound energico e coinvolgente, che parla dell’amore tra due giovani. Lui non ha occhi che per lei e fa di tutto per amarla e stupirla. Lei è spesso dubbiosa e malinconica. Lui cerca di farle capire che la vita va presa così com’è, perché è come un giro di giostra e non va di certo capita ma vissuta, con spensieratezza e senza troppi giri di parole o compromessi.

Tra di Noi è un brano che Pietro Panetta ha scritto e composto qualche tempo fa su richiesta dell’amico e collega Adamo Parisi. Un brano per celebrare i vent’anni insieme tra lui e la sua compagna. Ripreso in chiave rock, diventa un brano perfetto da includere in questo nuovo album.