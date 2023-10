Lorenzo Cipriani nelle librerie con “Il respiro dell’oceano”

Disponibile nelle librerie e sugli store digitali “Il respiro dell’oceano. Giro del mondo in barca a vela ai tempi del Covid”

Il giro del mondo in barca a vela: una navigazione di un anno e mezzo seguendo la rotta degli Alisei ed evitando gli uragani. L’irruzione del virus trasformerà questo viaggio in una specie di moderna Odissea nella tradizione dei Nostoi dell’antica Grecia, un lungo viaggio di ritorno, un’avventura straordinaria, difficile, irripetibile, meravigliosa. Perché il mare non ha confini, né frontiere, non appartiene all’uomo, appartiene solo a chi lo ascolta.

LORENZO CIPRIANI lavora come storico dell’arte, curatore, scrittore, conferenziere e organizzatore di progetti culturali. In qualità di musicista e compositore opera nel campo della contaminazione fra le espressioni artistiche contemporanee. Come skipper naviga da più di venti anni in tutti i mari del mondo realizzando progetti di viaggio alla scoperta della storia e della cultura dei luoghi.