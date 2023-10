I Paper Walls tornano con il brano “Nere favole”

“Nere favole”, la nuova traccia dei Paper Walls disponibile in radio e in digitale, mischia rabbia e amore in un messaggio di speranza

Il nuovo singolo dei Paper Walls è “Nere Favole”. Brano emotivamente intenso, in cui paura, rabbia e speranza si fondono per dar vita ad un testo aspro ma allo stesso modo avvolgente. È il racconto della perdita delle certezze, della paura dell’ignoto, dei sogni spezzati, delle favole che non hanno più il colore dell’infanzia e della spensieratezza. Ma è anche una canzone che sa fare spazio all’amore più puro, come quello materno, quello che sa mettere in salvo e sostenerci, ricordandoci che, nonostante intorno stanno bombardando le nostre certezze, è ancora possibile tornare a brillare e ricominciare a sognare. Per questa canzone è stato quindi naturale pensare ad un videoclip concettuale, in cui tutti gli elementi del video non sono lasciati al caso.

La ripetizione delle immagini infatti rappresenta lo scorrere del tempo ma anche le sfaccettature della realtà, i colori invece indicano le emozioni principali del brano stesso, fin ad arrivare alla presenza degli elementi inanimati che richiamo il concetto di infanzia e spensieratezza. Lo scopo finale è quello di rendere lo spettatore partecipe di una storia, in cui l’interpretazione personale così come il coinvolgimento emotivo restano le chiavi di lettura più efficaci.

Alla realizzazione del video è stato chiamato Andrea Sponsillo, in collaborazione con Warning film, che grazie alla sua esperienza è stato in grado di rappresentare al meglio il messaggio della band.

La band Paper Walls nasce nel 2010 ed è composta da Sonia alla voce, Nicola alla chitarra e Angelo alla batteria.

Nel corso degli anni il gruppo inizia a farsi notare all’interno dell’ambiente musicale italiano indipendente, proponendo la loro musica e partecipando a vari contest nazionali. Pubblicano vari singoli che entreranno in rotazione radiofonica in tutta Italia, riscuotendo numerosi consensi. Partono anche per un tour Europeo, esibendosi in numerosi concerti tra Austria, Slovacchia, Ungheria, Rep. Ceca e Polonia. Il 18 giugno 2021 la band pubblica il nuovo singolo dal nome “GIUDA” distribuito da Universal Music Italia.

Nel corso del 2022 firmano con Sorry Mom! lanciando il nuovo singolo dal titolo “LIBERA” che entra in alta rotazione nelle radio indipendenti.

L’ultima uscita è “Nere Favole“.