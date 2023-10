Fuori la nuova canzone dei Monkey Tempura

In radio e in digitale il nuovo singolo dei Monkey Tempura, “Cake With The Superstars” (label: Romolo Dischi, distr: Believe)

Esce un nuovo singolo dei Monkey Tempura, “Cake With The Superstars”, per Romolo Dischi, distribuzione di Believe. Cake With The Superstars, nell’era della finzione, della corsa alla popolarità, dell’apparire a tutti i costi, del successo misurato in numeri, una canzone pop ironica e iconica sull’ossessione per la fama.

Lanciata verso la celebrità, la protagonista è disposta a tutto pur di raggiungere il suo scopo. Cake with the superstars è un viaggio verso l’abisso di una realizzazione vuota e priva di significato, ed è una ribellione ad anni di tentativi di incasellamento dell’industria musicale nei confronti dei membri della band stessa.

Prodotta da Mauro Meddi (in arte MadD3e), e pubblicata da Romolo Dischi, sancisce un ritorno inaspettato e spontaneo della band dopo anni di inattività.

Credits brano:

Performed by: Monkey Tempura

Written by: Francesca Palamidessi, Francesco De Palma

Production: Mauro Meddi – Mix & Master: Mauro Meddi

Monkey Tempura – bio

I Monkey Tempura sono una band che sfugge alle definizioni: fondata da Francesca Palamidessi (voce) e Francesco De Palma (basso), uniti da un interesse comune verso la composizione di musica fuori dagli schemi, trova la sua forma completa dall’aggiunta di Carlo Ferro (tastiere) e Shanti Colucci (batteria).

La loro musica è un eclettico connubio di pop, soul, elettronica, musica sperimentale, in un linguaggio creativo sfaccettato e colorato, libero dai generi. Nel 2017 pubblicano il loro primo album, intitolato “ready / set / go!” (Filibusta Records), presentato all’Auditorium Parco della Musica, che ottiene un ottimo riscontro di critica, apprezzato in particolar modo per la personalità unica e l’originalità dei brani che lo compongono. La band negli anni si afferma sulla scena romana.

Nel 2019 pubblicano il singolo “LBB” (Romolo Dischi), girano l’Italia in tour e partecipano alla tredicesima edizione di X-Factor Italia, presentandosi così al grande pubblico.

Questo è il loro primo singolo da allora.

Discografia

Singoli per Romolo Dischi: Valchirya Effect (Radio Edit, 2017), Love Coagulation (2018), Love Coagulation (Radio Edit, 2019), Lbb (Radio Edit, 2019)

Album per Romolo Dischi: Ready / Set / Go! (2018)

Monkey Tempura – social

https://www.facebook.com/monkeytempura – https://www.instagram.com/monkeytempura