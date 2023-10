“Alaska. Il ritorno” è il nuovo libro di Brenda Novak

“Alaska. Il ritorno” di Brenda Novak è l’ultimo avvincente capitolo della serie bestseller che ha ormai raggiunto le 100.000 copie vendute

È estate in Alaska, la luce del sole illumina le bellezze di questa terra estrema fino a tarda sera. Adesso che Jasper, il ragazzo che l’ha ridotta in fin di vita quando aveva sedici anni, è finalmente in prigione a Hanover House, la dottoressa Evelyn Talbot può pensare al futuro: è incinta e sta per sposare il suo sergente, Benjamin Murphy, da tutti chiamato Amarok. I due hanno appuntamento al Moosehead per fissare i dettagli della cerimonia, ma Evelyn non arriverà mai al locale. Qualcuno la rapisce, in pieno giorno, mentre sta tornando a casa. Le uniche tracce: una scarpa e la sua borsa. Nessuno ha visto niente, e non risponde al cellulare.

Evelyn si risveglia in una stanza fredda e buia, che scoprirà essere una cella frigorifera dotata di una brandina e un water. Deve fare qualcosa per salvare se stessa e la sua bambina, ma cosa? Tanti, troppi, sono gli psicopatici con cui è entrata in contatto tramite il suo lavoro. Chi può essere stato? Una corsa contro il tempo, un incubo che non sembra mai avere fine. L’ultimo avvincente capitolo della serie bestseller che ha ormai raggiunto le 100.000 copie vendute.

Brenda Novak autrice bestseller del New York Times e di Usa Today, vive a Sacramento e ha scritto numerosi thriller e romanzi femminili. La saga di Alaska, con protagonista l’affascinante psichiatra Evelyn Talbot, ha avuto un incredibile successo raggiungendo le 100.000 copie vendute, è interamente pubblicata da Giunti Editore e comprende: Alaska (2016), Hanover House (2018), Alaska la resa dei conti (2019) e Alaska il ritorno (2020).