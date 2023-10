Su Rai 1 il finale di “Morgane, detective geniale”: la trama

Doppio appuntamento su Rai 1 per la fine della terza serie di “Morgane, detective geniale”: la trama delle ultime puntate

Martedì 10 e mercoledì 11 ottobre in prima visione assoluta su Rai 1 alle 21.30 circa, vanno in onda le due puntate conclusive della terza serie tv “Morgane, detective geniale” (Haut Potentiel Intellectuel – Francia 2023), per la regia di Vincent Jamain, con Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanchez, Marie Denarnaud.

Ancora nuove indagini per Morgane Alvaro, detective dal quoziente intellettivo molto al di sopra della media, ribelle e dall’intuito brillante, sempre pronta a mandare all’aria le certezze del comandante Adam Karadec. Nell’episodio 6 dal titolo “Il rasoio di Occam” (“Sonnant et trébuchant”), in onda martedì 10, Morgane e i suoi figli hanno scoperto 40.000 euro nascosti dietro la lavastoviglie e non sanno cosa farne.

Il corpo di Salomé Rousseau, studentessa diciannovenne di medicina, viene ritrovato dagli studenti nell’Aula Magna della sua facoltà, con un bisturi d’argento conficcato nel cuore. L’arma del delitto è stata rubata dall’ufficio del preside. L’indagine prende una piega piuttosto angosciante quando tutti gli indizi portano a credere che la vittima fosse un vampiro, soprattutto quando si scopre che Salomé aveva in realtà 39 anni. Intanto la relazione tra Morgane e Karadec prende una nuova direzione quando si ritrovano entrambi single contemporaneamente per la prima volta…

Nel primo dei due episodi dell’ ultima puntata, in onda mercoledì 11 ottobre, dal titolo “Fuk, Luk e Sau” (“Tonnerre”), Serge, il padre di Morgane, ferito da un proiettile a una gamba, rivela che deve soldi a un gruppo di motociclisti. Per questo motivo vuole recuperare quelli che aveva nascosto dietro la lavatrice, ma scopre che la figlia e i nipoti li hanno spesi tutti… Intanto Morgane viene chiamata su una nuova scena del crimine: Samir Masmoudi, travestito da coniglio, viene trovato morto dopo l’addio al celibato del suo amico, Will Zaho. La detective, fingendosi una wedding planner, si fa assumere per poter indagare meglio sull’omicidio.

A seguire, nell’episodio “Kikeriki”, (“Kikeriki”), ultimo di questa terza stagione, Morgane e Karadec indagano sull’omicidio del proprietario di una gioielleria. Sulla scena del crimine, Morgane riconosce alcuni gioielli rubati dal padre. Quando la squadra stabilisce un legame tra la vittima e il motociclista a cui Serge deve dei soldi, Morgane è costretta a depistare i suoi colleghi e, soprattutto, a mentire a Karadec per evitare che le indagini portino a lei e a suo padre.