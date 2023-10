Previsioni meteo 10 ottobre 2023: anticiclone a oltranza

Le previsioni meteo di oggi, martedì 10 ottobre 2023: prosegue la fase anticiclonica con tempo stabile e caldo fuori stagione

Non si sblocca la situazione meteo sull’Italia che anche nella giornata di oggi vedrà tempo stabile e temperature ben oltre la media stagionale a causa di un prolungato blocco anticiclonico. L’anticiclone non mollerà facilmente la presa sull’Europa ed anche sull’Italia con temperature al di sopra della norma dai 3°C ai 6°C al centro-sud Italia e fino a 7-10°C al nord. Nel complesso saranno assenti le precipitazioni, salvo qualche disturbo sulle Alpi nella seconda parte della settimana, con le umide correnti atlantiche che transiteranno ancora a latitudini ben più settentrionali di quelle italiane. Per una svolta autunnale ci sarà dunque da attendere la seconda metà di ottobre.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, martedì 10 ottobre 2023.

AL NORD

Tempo asciutto al mattino con velature in transito e banchi di nebbia lungo il delta del Po. Al pomeriggio ancora stabilità diffusa con cieli sereni o poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con assenza di nuvolosità.

AL CENTRO

Tempo stabile al mattino sulle regioni del Centro con prevalenza di cieli sereni e qualche disturbo da nuvolosità bassa sui settori tirrenici. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con cieli per lo più soleggiati. In serata non sono previste variazioni di rilievo.

In Toscana nuvolosità irregolare alternata a schiarite al mattino ma senza fenomeni associati. Tra pomeriggio e sera si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nubi sparse e spazi di sereno su tutta la regione.

AL SUD E SULLE ISOLE

Alta pressione che porta tempo asciutto al Sud con cieli in prevalenza sereni sia al mattino che al pomeriggio su tutte le regioni. Nessuna variazione in serata e nottata.

In Calabria tempo stabile al mattino con nubi sparse alternate ad ampie schiarite. Nel pomeriggio poche variazioni salvo qualche acquazzone o temporale possibile sui rilievi interni. Sereno o poco nuvoloso in serata e nottata.

Temperature minime in diminuzione al centro-nord, stabili o in rialzo al sud. Massime in generale calo, salvo una lieve flessione positiva al sud.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .