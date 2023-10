Loris Arbati nelle librerie con “Il viaggio dell’utopia”

Loris Arbati, poeta e scrittore, responsabile dell’Officina Culturale di Livergnano, nelle librerie con “Il villaggio dell’utopia”

C’è in questo libro, ed è a mio parere la sua forza maggiore, una volontà dichiarata di andare contro corrente, in direzione opposta e contraria al sentimento più diffuso dell’oggi: il cinismo, quello che si esplica nel gesto di sufficienza, nel sorriso di scherno davanti alle preoccupazioni per una visione univoca del mondo – There is no Alternative gridano in coro le voci del pensiero unico – e dire che di lezioni ne abbiamo avute a iosa.(dalla prefazione di Massimiliano Scudeletti).

Loris Arbati, poeta e scrittore, responsabile dell’Officina Culturale di Livergnano. Tiene lezioni di educazione ambientale nelle scuole e organizza passeggiate didattiche. Scrive sulle riviste culturali Savena-Setta-Sambro e Progetto 10 righe. Ha pubblicato con Ed Classic L’Università della Terra, Così doveva essere (con Alessandro Somaruga), La favola del Vecchio Bosco, Giorgione, un uomo nella storia, con Betti Editrice-I libri di Mompracem Mi sono svegliato in Bhutan. Ha curato l’antologia Cammina Cammina (Ed Classic). Da segnalare anche le raccolte poetiche: Due passi nei dintorni (Ed Poetry) e Silvanus (Betti Editrice-I libri di Mompracem).