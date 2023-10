Fall pubblica il nuovo singolo “Anima Guilty”

Un amore sfumato raccontato in chiave street in “Anima Guilty”, il nuovo singolo di Fall disponibile in radio e in digitale

Fall debutta con il singolo “Anima Guilty”. Anima Guilty è quello che possiamo definire nel panorama Rap/Trap di oggi, un pezzo completo.

Una canzone dai toni e sonorità molto attuali, con un contenuto valido, che

racconta di come un ragazzo, che si è trovato a dover mettere in pausa il grande sogno della musica per necessità di mantenersi una volta iniziato a fare i conti con la vita vera, abbia scelto di rischiare tutto e provare a ritrovare la soddisfazione di portare a casa il pane facendo ciò che ama. La sua anima infatti, nonostante tutto, ci racconta essere ancora “Guilty”, ancora street e appartenere ancora ai contesti hip hop di cui si era innamorato in adolescenza. Ad incentivare questa decisione, un amore sfumato, evento doloroso che porta la canzone su più livelli, dando un’ulteriore chiave di lettura alla traccia.

Matteo Toccaceli, in arte Fall, inizia il suo percorso musicale nel 2013, dimostrando da subito un’attitudine per il genere Rap/Hip-Hop in tutte le sue forme.

La sua carriera musicale inizia trattando tematiche più conscious ed emotional,

per spostarsi poi su un ambito più tecnico e sviluppare un grande amore per le rime e per le liriche dei testi. Il passo successivo e naturale è stato quello di formare la crew Radical Poetry assieme al coetaneo e amico fraterno GCange, entrambi nomi conosciuti nel panorama Veronese.

Il connubio di queste sue due indoli e sonorità sviluppate nel tempo, una più melodica ed una più tecnica, trova un terreno più che fertile nella wave attuale, dando vita a canzoni complete come il suo primo singolo ufficialmente distribuito da Artist first, ANIMA GUILTY. La particolare maturità, sia musicale che artistica, colpiscono da subito l’orecchio esperto di Marco Biondi, e che lo portano alla firma con l’etichetta Sorry Mom! ed al management di Luca Bernardoni.