A “Elisir” su Rai 3 si parla di maculopatia e distorsioni

La maculopatia, una patologia dell’occhio che colpisce la retina, le distorsioni e la pet therapy a “Elisir” stamani su Rai 3

La maculopatia, una patologia dell’occhio che colpisce la retina. Come si manifesta e come si cura? È possibile prevenirla? A “Elisir” – il programma di medicina condotto da Michele Mirabella, Francesca Parisella e Benedetta Rinaldi, in onda martedì 10 ottobre alle 10.30 su Rai 3 – risponde in studio Romolo Appolloni, primario oculista al Sant’Eugenio Cto di Roma.

A seguire, obiettivo sulle distorsioni: per guarire è sufficiente mettere a riposo l’articolazione o è necessaria una terapia? Quando diventa indispensabile l’uso del tutore? Se ne parla con Elvira Di Cave, chirurgo ortopedico presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del Coni.

A “Elisir” anche la pet therapy. In quali casi può aiutare il paziente a guarire e come funziona? Lo spiega in studio, insieme ai suoi cani “terapeuti” Enya e Pyton, Roberto Mucelli, psicologo dell’Università Sapienza di Roma.

Infine, si sfateranno tutti i falsi miti sulle uova con l’aiuto di Elisabetta Bernardi, nutrizionista all’Università di Bari.