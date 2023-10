“Sink to Swim” è il nuovo album di Erin K

Disponibile online sulle piattaforme digitali il nuovo album di Erin K accompagnato dal video del nuovo singolo “Breathe”

Con oltre 3 milioni di stream su Spotify la musicista americana residente a Londra, Erin Kleh, ha deciso di proseguire la collaborazione con il co-produttore Kristofer Harris (Belle & Sebastian, Ghostpoet), cominciata con l’album I Need Sound del 2019, per registrare il suo nuovo lavoro Sink to Swim, uscito oggi in formato digitale anche in Italia.

Le canzoni di Sink to Swim sono tanto schiette e personali quanto coinvolgenti e la natura candida dei testi di Erin, spesso senza paura, spinge a gratificanti ascolti ripetuti.

Il nuovo singolo “Breathe” ha un video girato nei grandiosi Moseley Road Baths, a Birmingham. L’architettura gotico-rinascimentale fa da splendida cornice alle nuotatrici sincronizzate che accompagnano la performance di Erin dentro e fuori dall’acqua.

“È stato un onore lavorare con il team che ha supportato questo video musicale, in particolare con i membri del Birmingham Synchronised Swimming Club, che hanno contribuito in modo molto creativo“, afferma Erin.

Il regista del video Jamie Danan aggiunge: “Il ritmo della canzone e la natura del titolo hanno portato all’idea di un video onirico con elementi combinati di danza e nuoto. Anche la luce del sole è stata dalla nostra parte il giorno delle riprese, e siamo tutti estremamente soddisfatti del risultato“.

Stilisticamente, la canzone si discosta un po’ dagli altri brani di “Sink To Swim”, assumendo una tonalità più cupa e un arrangiamento più complesso. “È la mia canzone preferita di ‘Sink To Swim’ e sono molto orgogliosa della sua produzione, supportata dai miei compagni di band Massi, Henrik e Gigi“, osserva Erin K.

“È nata da un riff di chitarra che suonavo da tempo. Dopo infinite ripetizioni, alla fine ho trovato la strada per scrivere anche il testo: ‘breathe little girl…why don’t you sing like they want you to…sing little girl…follow what’s before for what comes after you’. Il tema è una conversazione con il mio Io infantile, che mette in discussione le decisioni e gli impegni presi che hanno portato al presente“.

Erin K ha effettuato numerose tournée con la sua band e, dopo essere tornata in Italia per un lungo tour italiano di 20 date a marzo, suonerà presto sia nel Regno Unito che in Europa. Il primo singolo dal nuovo album, Keep Her, ha ricevuto il supporto di BBC Radio London e di BBC Radio 6 Music per cui ha registrato delle session, ottenendo anche l’airplay di BBC Radio 1. Le sincronizzazioni commerciali per Google e LG sono l’ennesima prova che il songwriting di Erin sta gradualmente raggiungendo il pubblico più ampio che merita.

ASCOLTA L’ALBUM “SING TO SWIM” QUI:

https://listen.link/sink-to-swim