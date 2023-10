Shell Ventures aderisce all’olandese Value Group

La società di sostenibilità olandese Value Group, che riunisce Value Maritime e Value Carbon, ha annunciato che Shell Ventures ha aderito alla base di investitori

La società di sostenibilità olandese Value Group, che riunisce le consociate Value Maritime e Value Carbon, ha annunciato che Shell Ventures ha aderito alla base di investitori di Value Group per accelerare e espandere la strategia di cattura, utilizzo e stoccaggio del carbonio di Value Group. Shell Ventures, la divisione di venture capital di Shell, supporta le aziende nelle fasi iniziali, di scala e di crescita, fornendo investimenti che stimolano lo sviluppo di nuove tecnologie e modelli di business dirompenti per ridurre le emissioni e accelerare la transizione energetica.

Value Maritime è lo sviluppatore e installatore di uno dei primi sistemi di cattura e pulizia dei gas di scarico (Filtree) a CO2 commercialmente valido. Il sistema pulisce zolfo, particolato ultrafine e CO2 dalle emissioni di scarico delle navi, nonché residui di olio e particolato dall’acqua di lavaggio delle navi. Di conseguenza, il sistema Filtree supporta sia la riduzione delle emissioni di CO2 che una riduzione dell’acidificazione dell’acqua di mare.

Il sistema Filtree è dotato anche di una funzione di cattura integrata del carbonio che consente alle navi di stoccare il CO2 che raccolgono a bordo in serbatoi fissi dedicati o in container a batteria non fissi. Queste strutture di stoccaggio a bordo sono riempite di CO2, che può quindi essere scaricata in modo sostenibile in porto per il riutilizzo o lo stoccaggio altrove. All’inizio di quest’anno, Value Maritime ha annunciato il lancio di una consociata, Value Carbon.

Value Group ha ampliato il suo ruolo con un focus su tutto il processo, dalla cattura del carbonio all’utilizzo e/o allo stoccaggio a terra. In particolare, Shell Ventures ha investito in Value Group per supportare lo sviluppo e la commercializzazione della tecnologia Filtree. La tecnologia Filtree ha il potenziale per ridurre significativamente le emissioni di CO2 delle navi, contribuendo così agli obiettivi di decarbonizzazione di Shell.