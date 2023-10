Previsioni meteo 9 ottobre 2023: ancora caldo fuori stagione

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023: temperature oltre la media stagionale su tutta l’Italia con l’anticiclone africano

Anche nella giornata di oggi le condizioni meteo risultano ancora una volta visibilmente stabili e asciutte sulla nostra Penisola, grazie agli effetti portati al suolo da un promontorio anticiclonico di stampo afroazzorriano che da diverso tempo si impone ormai sul Mediterraneo centro-occidentale. In questo contesto, inoltre, le temperature si attestano spesso oltre la media del periodo pressoché ovunque, con clima decisamente mite se relazionato al periodo. Poche novità in vista: stabilità e bel tempo coinvolgeranno l’Italia per gran parte della prossima settimana e almeno fino al Weekend, quando è da valutare l’arrivo di un’ondata di maltempo.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023.

Al Nord: Tempo asciutto nel corso della giornata, con ampi spazi di sereno salvo velature in transito sulle regioni di nord-est e nubi basse sulla Liguria. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti. Temperature minime stabili o in aumento e massime stazionarie o in calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Tempo stabile con cieli soleggiati nel corso delle ore diurne. In serata e in nottata non sono previsti cambiamenti sostanziali del tempo. Temperature minime in aumento e massime in calo. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Tempo stabile al mattino su tutte le regioni del Sud con cieli sereni ovunque o poco nuvolosi.. Qualche addensamento in sviluppo nel pomeriggio sui rilievi interni ma senza fenomeni di rilievo associati. Assenza prevalente di nuvolosità tra serata e nottata. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .