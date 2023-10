L’oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 9 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Nel lavoro c’è più disponibilità e possono arrivare dei soldi. E’ una giornata nel complesso valida per i cuori solitari che cercano nuovi amori.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Vorresti allontanarti da qualcuno e riuscirai a farlo senza soffrire. Lavori troppo, ripòsati e cerca di fare le cose con calma, il successo non mancherà.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

In questi giorni devi darti da fare per ottenere qualcosa di più nel lavoro. Molto impegno e troppe spese, tutto ciò crea qualche disagio in più.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Lascia spazio al relax e cerca di delegare qualcosa, non puoi sempre fare tutto tu. Oggi è probabile che tu possa annullare un appuntamento oppure perda tempo per un imprevisto, meglio rimandare tutto a domani.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Nuovi amici, nuovi contatti, denaro in arrivo. Favoriti i viaggi.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Favoriti tutti quelli che svolgono professioni libere, in questi giorni avrai finalmente le risposte che attendevi. Bene l’amore. Salute in miglioramento, non sprecare questo periodo con inutili ripensamenti.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Avrai la tendenza a fare troppo, a non fermarti un attimo. Non riesci a fare tutto, ma sei sotto osservazione.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Ottima questa situazione che influisce direttamente sulla tua vita, in casi eccezionali possiamo parlare di emozioni in arrivo, accordi sentimentali.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Sta per chiudersi una situazione di lavoro che non t’interessa più. Gambe punto debole, non stancarti troppo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Giornata promettente. Trasformazioni in atto, piccole vittorie in amore.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Giornata sotto tono. Ci vuole diplomazia e astuzia per cercare di risolvere un piccolo disguido nel lavoro.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Potrai ponderare ogni iniziativa professionale. Chi è rimasto solo da tempo, se vuole, dovrebbe iniziare a guardarsi bene attorno…