Nelle librerie “La scienza della bellezza” di Erik Geiger

Il chirurgo estetico è un medico particolare, che non cura le malattie intese nel senso più comune del termine, ma interviene laddove le persone vivono un disagio, cercando di donare loro un nuovo benessere psicofisico. Il suo è quindi un mestiere tanto complesso quanto delicato.

In un mondo in cui l’apparenza conta più della sostanza e i modelli di riferimento sono sempre più inarrivabili, i trattamenti estetici e gli interventi chirurgici sono in costante aumento, specialmente tra i giovani. Tuttavia, la disinformazione e i falsi miti spesso portano i pazienti a correre gravi rischi.

Per ovviare a questo, Erik Geiger, attingendo alla sua esperienza ventennale, spiega la scienza che sta dietro ogni tipo di intervento, illustrando nel dettaglio le principali operazioni chirurgiche e i trattamenti di medicina estetica. Un’analisi corredata da consigli e curiosità su procedure e materiali, che approfondisce non solo i passaggi necessari prima dell’operazione, ma anche le possibili complicanze e gli accorgimenti da osservare successivamente.

La scienza, però, non è tutto. Per questo Geiger esplora anche le motivazioni profonde che inducono i pazienti a voler modificare il proprio corpo e gli aspetti psicologici che concorrono prima e dopo un cambio d’immagine.

La verità è che da sempre l’essere umano anela alla bellezza. Mai prima d’ora essa è parsa così a portata di mano e mai prima d’ora è stata così piena di ombre e di contraddizioni. Lungi dall’essere il prodotto di una serie di interventi, la bellezza, quella vera, è qualcosa che «nasce da dentro e si riversa all’esterno». Un fascino «che scaturisce da una completa e generosa accettazione di noi stessi, capace di renderci radiosi anche agli occhi degli altri».

L’obiettivo di chi si rivolge a un chirurgo estetico, dunque, deve essere quello di «migliorare senza stravolgere». Solo così potrà tornare a stare bene con sé stesso e ritrovare nello specchio un amico.

Erik Geiger è medico specialista in chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica. Tra i chirurghi più presenti in tv, interviene in qualità di esperto in numerosi programmi radiofonici e televisivi.