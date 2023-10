“Tgr Mediterraneo” su Rai 3 nel sito archeologico libanese di Baalbek

“Tgr Mediterraneo” in onda stamani su Rai 3 nel sito archeologico libanese di Baalbek. In sommario anche un viaggio alla scoperta dei giardini dell’Alhambra

L’area archeologica di Baalbek, in Libano, è una delle più importanti di tutto il Medioriente. I resti dei templi romani mostrano le colonne più alte che siano mai state costruite. Il sito è stato restaurato anche con gli aiuti della cooperazione internazionale italiana. Affascinato dalle meraviglie di Baalbek, l’étoile Roberto Bolle proprio qui ha portato lo spettacolo di danza di apertura della sua tournée.

Un luogo raccontato nel reportage “Fra i tesori di Baalbek” in apertura di “ TgR Mediterraneo”, la rubrica realizzata a Palermo dalla Tgr Sicilia in collaborazione con le altre testate Rai, con le sedi di corrispondenza estere e con il canale francese France 3, in onda domenica 8 ottobre alle 12.25 su Rai 3.

Obiettivo, inoltre, sulla scuola estiva che, in Campania, nel mare del Cilento, ha formato esperti per la salvaguardia della posidonia. La pianta acquatica, polmone del pianeta, è minacciata da inquinamento e pesca illegale.

Tappa successiva in Spagna, alla scoperta dei meravigliosi giardini dell’Alhambra di Granada, in Andalusia, voluti dagli Arabi per ricreare in terra un eden lussureggiante. Ogni giorno servono mille metri cubi d’acqua per irrigarli, utilizzando ancora parte dell’ingegnoso sistema idrico arabo.

Infine, mentre il Marocco cerca di risollevarsi dopo il devastante terremoto di un mese fa, con i materiali delle Teche si torna tra i colori e le suggestioni della piazza centrale di Marrakech.