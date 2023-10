Stasera su Rai 5 alla scoperta del “Messico Selvaggio”

Il Messico rappresenta uno dei luoghi più ricchi da un punto di vista paesaggistico ed ambientale: ne parla il documentario in prima serata su Rai 5

Dall’Oceano Pacifico al Mar dei Caraibi, Il Messico rappresenta uno dei luoghi più ricchi da un punto di vista paesaggistico ed ambientale. Attira viaggiatori “selvatici” che da lontano arrivano qui per cacciare, riprodursi, riposare o sopravvivere. Lo racconta la serie in tre episodi “Messico selvaggio”, in onda da domenica 8 ottobre alle 21.15 su Rai 5.

In questo crocevia di flora e fauna, la vita non è mai facile, eppure ci sono gioielli nascosti da scovare. Come i ‘giganti’ che abitano le acque blu del porto occidentale, o gli animali più piccoli che attraversano il vicino deserto. Nel versante a est del Paese, poi, in mezzo a una fitta giungla una moltitudine invisibile celebra la vita sotto la luce di una splendida luna.