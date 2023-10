La storia di Rimini a “Origini” su Rai 2

Su Rai 2 Rimini protagonista di “Origini”, il nuovo programma di territorio dedicato alla storia più antica e profonda dell’Italia, condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso

Città nota per il turismo balneare, ma che ha origini antiche e fu fondata dai romani, è Rimini la protagonista di “Origini”, il nuovo programma di territorio dedicato alla storia più antica e profonda dell’Italia e condotto da Francesco Gasparri e Valentina Caruso, in onda domenica 8 ottobre alle 15 su Rai 2. Grazie alla sua posizione geografica, di cerniera verso la pianura padana e l’arco alpino, divenne un centro nevralgico, così importante da essere attraversato da ben tre strade consolari la via Emilia, che dà il nome alla regione, la via Flaminia che la congiunge a Roma e la via Popilia. Era una “Caput Viarum” florida e ricca, tanto che Augusto la chiamava “la piccola Roma”.

I conduttori visiteranno i suoi monumenti più importanti, l’Arco di Augusto, maestosa porta d’ingresso della città e soprattutto, una scoperta recente e sensazionale, la Domus del Chirurgo, una taberna medica risalente al secondo secolo dopo Cristo in cui, oltre a bellissimi mosaici, è stato rinvenuto il più grande e sofisticato corredo di attrezzi chirurgici dell’età romana.

Il racconto prosegue con il Ponte di Tiberio, uno dei monumenti simbolo della città, scampato quasi miracolosamente alla seconda mondiale, il momento più buio per Rimini, che si trovava proprio sulla linea gotica, il fronte che divideva gli alleati dai nazisti.

Si percorrono poi le strade che si irradiano da Rimini a cominciare dal Cammino di San Francesco che parte dal Tempio Malatestiano, per arrivare al Monte La Verna. Interverrà Padre Enzo Fortunato, che ricorderà insieme a Francesco Gasparri un episodio importante nella vita del poverello di Assisi, avvenuto nel borgo medioevale di San Leo.

Poi, sulla via Popilia, si arriva a Ravenna, dove Valentina Caruso a bordo di un’imbarcazione della Guardia Costiera, si farà raccontare la conformazione, il volume dei traffici e l’importanza del porto di oggi, l’unico porto canale italiano e si tufferà nel passato, andando sul sito dell’Antico porto di Classis, da dove nacquero le fortune della città in età romana.

Infine, imboccando la via Emilia, sino a Forlimpopoli, si parlerà del primo gastronomo dell’età romana, Apicio, cuoco di Tiberio, per poi, nella Fondazione Casa Artusi, raccontare la storia del gastronomo per eccellenza, Pellegrino Artusi, che a Forlimpopoli è nato e ha unificato l’Italia con il suo inimitabile ricettario, un vero best seller della cucina italiana.

La puntata avrà una seconda collocazione, sabato 14 ottobre su Rai 1 a partire dalle 11. 25, con una versione che raccoglie il meglio del viaggio.