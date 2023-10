Il film “La nostra vita” su Rai Movie: ecco la trama

Nell’imminenza della Giornata nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro su Rai Movie il film “La nostra vita”: ecco la trama

“La nostra vita” di Daniele Luchetti, in onda domenica 8 ottobre alle 21.15 su Rai Movie, è l’occasione per anticipare il tema della Giornata nazionale per le Vittime degli incidenti sul lavoro. La pellicola, che ha ottenuto numerosi premi, tra cui la Palma d’oro al festival di Cannes per Elio Germano miglior attore, racconta la storia di Claudio, capomastro che ambisce a diventare costruttore: l’occasione buona si presenta quando la ditta per cui lavora è costretta a occultare il cadavere di un lavoratore abusivo, morto per incidente in una palazzina in costruzione.

Claudio ha perso la moglie da poco, e decide di ricattare il suo principale per farsi affidare la costruzione di un complesso residenziale. Non sarà un’impresa facile. Complesso e ambizioso il film di Luchetti, sul confine tra borghesia e mondo operaio, in un’Italia inchiodata a un ragionamento sul lavoro antico e opaco. Nel cast anche Isabella Ragonese, Raoul Bova, Luca Zingaretti, Alina Berzunteanu.