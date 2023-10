“FL” è la canzone d’esordio della cantante Leultimeparolefamose

Prodotto da Zibba, “FL”è il singolo d’esordio di LEULTIMEPAROLEFAMOSE, disponibile da oggi in radio e in tutti i digital store

“FL”è il singolo d’esordio di LEULTIMEPAROLEFAMOSE, disponibile da oggi in radio e in tutti i digital store. Scritto da LEULTIMEPAROLEFAMOSE e prodotto da Zibba, “FL” ci porta nell’atmosfera sospesa delle notti d’estate: i pensieri si sollevano nebulosi dal cemento bollente, mentre i dubbi si susseguono come lampioni, ai lati delle strade. E mentre camminiamo in silenzio dentro noi stessi, le convenzioni ci impediscono di trovare la via di casa.

Quali sono le domande giuste per far luce? Cosa dobbiamo dire o cosa dobbiamo ricordare, per capire e affermare chi siamo? Cosa ci blocca davvero?

“FL” è allontanarsi da tutti i vincoli sociali, dal tempo, dal controllo di sé, da quello che ti circonda, abbandonando l’autogiudizio, con la volontà di trovare la propria impronta digitale sonora, espressione intima di sé, per conoscersi, perdersi e riscoprirsi ancora.

Link: https://spoti.fi/46RKgG5

LEULTIMEPAROLEFAMOSE è il nuovo progetto di Valentina Lattanzi, romana, a Milano per seguire la sua passione, la musica. Si distingue fin da subito per un linguaggio diretto e attuale, astratto e per certi versi imprevedibile. Emozionante per la forza del contenuto e le riflessioni che sottende, alterna parlato e cantato, per affermare una propria cifra stilistica al di là dei clichè, senza aver paura di toccare, con grazia, il cantautorato e l’hip hop.

“FL”, è la prima collaborazione con Zibba, coautore e produttore del singolo, che seguirà la direzione artistica di tutto il progetto, in collaborazione con Lab22 e BocMusicGroup.