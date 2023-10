Damasco feat. Città del Capo: online il singolo “Bross”

Se ci si innamora della persona sbagliata è difficile dimenticarla: i Damasco pubblicano il nuovo singolo “Bross” feat. Città del Capo

“Bross” è il nuovo singolo della band leccese “Damasco feat. Città del Capo” che fa seguito a “Un giorno” pubblicato l’ autunno scorso sempre in collaborazione con Sorry Mom!.

Come per la scorsa uscita, anche questo brano si ispira alle sonorità del miglior pop d’autore italiano, la melodia è fresca e accattivante, accompagnata da un testo intrigante che pone un interrogativo comune a molti: chi di noi non si è mai innamorato della persona sbagliata?

Sbagliata perché troppo diversa e sofisticata e per questo irraggiungibile, anni luce dal nostro essere, eppure estremamente affascinante, insomma l’intellettuale di turno che però colpisce il cuore e l’orgoglio.

Meglio allora scacciare l’angoscia di un telefono muto e scegliere chi ci fa stare bene e ci dà amore senza chiedere nulla in cambio, anche se poi i dubbi tornano prepotenti a galla.

Un videoclip ufficiale in cui le immagini raccontano la storia del testo, accompagna e rafforza il brano.

Dalla collaborazione fra Damasco (Giammarco Spedicato, voce e chitarra) e Città del Capo (band composta da Fabrizio Petrelli, basso e chitarra, Mario Ottaviano, piano e batteria, e Francesco Borelli, basso) nascono armonie che, per scelta, non seguono le tendenze del momento.

Dalla ricerca musicale è bandito il concetto di “tempo” e di “genere”: tutto si fonde e si confonde in un laboratorio musicale artigianale in cui le linee melodiche si adattano ad un progetto narrativo che ha come unico appiglio il legame alla terra.

Lecce, come Città del Capo, stretta fra due mari, estremo sud dell’occidente e punto più a oriente d’Italia, è fonte continua di ispirazione e offre suggestioni immediatamente riconoscibili per chi ascolta.

Damasco e Città del Capo lavorano insieme da maggio del 2021.