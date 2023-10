“A sua immagine” racconta i missionari nel mondo

Chi sono, oggi, i missionari? In che cosa consiste la loro opera? Cosa significa “evangelizzare” nel XXI secolo, e in che modo i missionari si inseriscono all’interno di culture, in tutto il mondo, lontane dalla fede cristiana? Interrogativi al centro di “A Sua immagine”, il programma di approfondimento religioso di Rai Cultura, in onda domenica 8 ottobre alle 10.30 su Rai 1, nel mese che la Chiesa tradizionalmente dedica alle missioni.

La puntata conterrà contributi provenienti da diverse parti del mondo: testimonianze di missionari che operano in Amazzonia, a contatto con le popolazioni locali; a Santo Domingo, per sostenere soprattutto bambini che vivono in condizioni disagiate; nella Repubblica Centrafricana con le comunità pigmee; in Thailandia, dove l’attività missionaria coincide con la promozione sociale ed economica della regione. Attraverso queste voci si cercherà anche di comprendere in che modo l’attività dei missionari, così geograficamente lontani, abbia effetti e si riverberi sul mondo che siamo abituati a sperimentare nel nostro quotidiano.

Insieme a Lorena Bianchetti saranno presenti in studio don Dante Ferraro, medico e direttore del Cuamm, e don Massimo Rizzi, direttore del Centro Missionario diocesano di Bergamo.

Come ogni domenica alle 10.55, dopo il notiziario condotto da Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Messa, sempre in diretta su Rai 1: la celebrazione eucaristica si terrà nella Cattedrale di San Clemente di Velletri.

Alle 12.00 verrà trasmesso, come ogni domenica l’Angelus recitato da Papa Francesco da Piazza San Pietro.