Piccoli borghi, automotive ed edilizia a “Italian Green” su Rai 2

“Italian Green” in onda stamani su Rai 2 alla scoperta dell’Italia sostenibile tra piccoli borghi, l’automotive che cambia e l’edilizia sostenibile

“Italian Green” è il programma condotto da Mario Acampa, Riccardo Cresci, Noemi David e Marco Martinelli, in onda il sabato alle 10.10 su Rai 2: un viaggio nell’Italia sostenibile raccogliendo nuove testimonianze di aziende, iniziative e progetti che fanno della sostenibilità un principio guida della loro attività.

Nella quarta puntata, a bordo di una delle city car elettriche più piccole al mondo, si parte alla scoperta di quei luoghi rinomati per le loro piccole dimensioni: località, borghi, piazze, chiese, vie e ristoranti per dimostrare come spesso “piccolo” è sinonimo di “originalità” e “agilità”.

Si affronterà anche il tema dei rifiuti e i tabù ad essi correlati: il rifiuto infatti può rappresentare una grande risorsa per l’economia circolare. Il caso studio sarà un nuovo impianto all’interno del quale rifiuti industriali pericolosi solidi o non, possono essere trasformati in nuova materia.

In Veneto si esplorerà il settore metalmeccanico alla ricerca di testimonianze degli effetti della transizione ecologica e dei provvedimenti adottati per la sua attuazione.

Come per ogni puntata, si continua a parlare anche di energie rinnovabili, in particolare di fotovoltaico. Ad arricchire il racconto ci saranno le testimonianze green: l’ingegnere edile Roberto Viazzo spiegherà il concetto di casa passiva e come ristrutturare una casa con criteri ecosostenibili, a quello della giornalista Ilaria Salzano con notizie e attualità dal mondo automotive.

Come per ogni puntata, i quattro conduttori ci porteranno alla scoperta di notizie, informazioni e curiosità con le loro rubriche “We are Green” , “Chimica Amica”, “Green News” e “Green Meteo” , quest’ultima con la responsabile di Rai Meteo, Claudia Adamo.