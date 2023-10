Il film “La pazza gioia” di Virzì su Rai Movie: ecco la trama

Il film “La pazza gioia”, Thelma e Louise secondo Virzì, in prima serata su Rai Movie in occasione della Giornata mondiale della Salute mentale: la trama

In occasione della Giornata mondiale della Salute mentale, il 10 ottobre, Rai Movie dedica la sua programmazione all’argomento: sabato 7 ottobre, alle 21.15, va in onda “La pazza gioia”, di Paolo Virzì. Siamo in Toscana, in una comunità terapeutica per il disagio psichico: Beatrice, afflitta da manie di grandezza, stringe amicizia con la giovane Donatella, tormentata e scontrosa.

Le due donne scappano insieme: di giorno in giorno semineranno i loro inseguitori per tutta la Toscana, in cerca del bambino di Donatella e di una illusoria felicità. Virzì riesce nel difficile compito di mantenere il tema, in questo caso la salute mentale, in perfetto equilibrio fra dramma e commedia, senza mai perdere il polso di storia e interpreti. Lo aiutano Ramazzotti e Bruni Tedeschi, coppia assortita e magnetica, con un’interpretazione solida e misurata che rende giustizia allo script.