Borzacchiello e Stella pubblicano “Colleziona attimi di altissimo splendore”

“Colleziona attimi di altissimo splendore” è il nuovo libro di Paolo Borzacchiello e Paolo Stella, disponibile nelle librerie e sugli store digitali per Mondadori

“Ogni giorno avrei cercato e fotografato un grammo di bellezza. Da un bambino che ti fa ‘ciao’ con la mano, a un fiore che spacca il cemento, a un tramonto, alle forme rivelatrici delle nuvole. Non importava cosa. Ero semplicemente alla ricerca di un grammo di bellezza. Ho collezionato attimi di altissimo splendore nel corso di questi anni, ognuno di loro mi ha profondamente salvato. Perché la bellezza c’è sempre, anche nei momenti più bui.”

Paolo Stella

“‘La felicità non esiste’ è la prima tesi di questo libro. ‘Possiamo collezionare attimi di altissimo splendore’ è la seconda. Una vera e propria alternativa alla felicità, quindi. Per collezionare attimi di altissimo splendore, dobbiamo essere nella condizione di farlo, dobbiamo essere pronti per notarli, percepirli, viverli. Ecco perché abbiamo deciso di fornirti una serie di strategie molto semplici per prepararti al tuo viaggio di ricerca di questi attimi, per predisporti alla collezione.”

Paolo Borzacchiello

Paolo Borzacchiello e Paolo Stella condividono con i lettori il percorso che hanno intrapreso insieme alla ricerca di quei piccoli momenti di meraviglia capaci, uno dopo l’altro, di ridare luce alle nostre esistenze.

Paolo Borzacchiello, uno dei massimi esperti di intelligenza linguistica, è scrittore, consulente e imprenditore. Per Mondadori ha scritto i bestseller La parola magica (2018), Il Super Senso (2019), La quinta essenza (2020), Basta dirlo (2021), Nessuno può farti star male senza il tuo permesso (2022, con Elisa Sednaoui) e Forse sei già felice e non lo sai (2022).

Paolo Stella è un creativo poliedrico, art director, influencer e scrittore. È autore dei bestseller Meet me alla boa (2018) e Per caso (tanto il caso non esiste) (2020), editi da Mondadori. Per De Agostini ha scritto La luna piena delle fragole (2022), il suo primo romanzo per ragazzi.