“A Sua immagine” su Rai 1 porta dentro ai Musei Vaticani

“A Sua immagine” in onda nel pomeriggio su Rai 1 visita i Musei Vaticani. Un viaggio in compagnia della direttrice, Barbara Jatta

E’ dedicata ai Musei Vaticani la puntata di “A Sua immagine”, in onda sabato 7 ottobre alle 16.00 su Rai 1. L’intenzione è stata quella di raccontarli in un modo diverso, di far vedere oltre che i capolavori classici, anche gallerie poco frequentate, ma di estrema importanza. Per questo il programma ha aspettato che alle 5 del mattino il clavigero, colui che possiede le chiavi di tutte le sale dei Musei, aprisse il portone principale, e con le torce è avanzato al buio lungo i corridoi per assistere all’accensione delle sale, al risveglio dei capolavori dell’arte.

Lorena Bianchetti, nel suo percorso, ha incontrato la direttrice dei Musei Vaticani Barbara Jatta, che introduce al significato profondo di questi luoghi. Il motto dei Musei Vaticani è chiaro e potente: “L’arte è evangelizzazione”. Ci si trova all’interno di spazi dove l’arte si fonde con la spiritualità, trasmettendo il messaggio del cristianesimo attraverso una straordinaria varietà di espressioni artistiche. L’arte, nelle sue molteplici forme, è sempre stata un veicolo per la comunicazione della fede cristiana.

A seguire torna il consueto appuntamento con “Le Ragioni della Speranza” e don Maurizio Patriciello. In occasione della festa della Madonna del Rosario e della chiusura dell’anno longhiano, per commentare il vangelo di questa domenica, il parroco di Caivano condurrà i telespettatori in Campania, presso il santuario della Madonna di Pompei. Qui nel 1872, 151 anni fa, il beato Bartolo Longo arrivò con l’intenzione di diffondere la recita del santo Rosario e l’amore per Maria: si conoscerà quindi la figura del beato, la sua conversione, la nascita del santuario e la storia del quadro.

Nella seconda parte si recherà presso una parrocchia di Pompei dove, sull’esempio di Longo, si è aperto un laboratorio di cucito per aiutare i carcerati nella fase di reinserimento sociale.