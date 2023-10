“New York. Metro per metro” è la nuova guida di Piero Armenti

Un viaggio a New York narrato da Piero Armenti, che da anni, accompagna, anche in prima persona, migliaia di italiani alla scoperta della Grande Mela

La “Subway”, come i newyorkesi chiamano la loro metropolitana, è come un enorme sistema sanguigno che attraversa ogni zona della città e raggiunge tutti i suoi luoghi più maestosi, incredibili, divertenti e insoliti. La metropolitana, infatti, è lo strumento che permette a New York di essere quello che è: misteriosa, veloce, libera. E in questo libro diventa anche il modo più facile per esplorarla davvero: stazione dopo stazione, storia dopo storia, monumento dopo monumento, scoperta dopo scoperta.

Per esempio, questa guida vi racconta chi è il primo italiano che ha messo piede a New York e dove si trova la targa che lo celebra; accanto a quale fermata potete trovare il locale jazz più piccolo o il rooftop più grande; vicino a quale metro mangiare il miglior hamburger, dove scovare il castello nascosto dentro a Central Park o il giardino segreto più esclusivo di Manhattan; in quale chiesa di Harlem partecipare a una messa gospel o grazie a quali linee trovare i luoghi più iconici dei vostri film preferiti, e molto altro ancora.

New York in tutto il suo splendore. Come quando le rotaie della linea 7, che attraversa il Queens, diventano sopraelevate e si aprono su un panorama mozzafiato, o come sulla linea arancione che, passando sul ponte di Manhattan, permette di ammirare lo spettacolo stupefacente dello skyline della città.

Insomma, un vero e proprio viaggio a New York narrato da Piero Armenti, profondo conoscitore della città, che da anni, accompagna, anche in prima persona, migliaia di italiani alla scoperta della Grande Mela, raccontando con il suo stile inconfondibile storie e luoghi sempre nuovi e sorprendenti.

Leggendo, capirete che New York. Metro per metro non è solo un libro che svela, linea dopo linea, fermata dopo fermata, ogni segreto della città, ma è, soprattutto, lo strumento migliore per smettere di essere turisti, vivere a pieno la Grande Mela e vederla, finalmente, con gli occhi di un vero newyorkese.

Piero Armenti è un giornalista urban explorer. Dopo il dottorato all’Università Orientale di Napoli, decide di partire per gli Stati Uniti. New York è la città che lo conquista e dove fonda “Il mio viaggio a New York”: un tour operator inedito, uno spazio social in cui racconta le sue prospettive sulla città più desiderata del mondo. La sua narrazione attrae milioni di follower e, così, si fa stile emulato e al tempo stesso unico. Oggi è uno degli italiani più influenti del web. Con Mondadori ha pubblicato i romanzi Una notte ho sognato New York (2020) e Se ami New York (2021).