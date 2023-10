Il Sentiero di Taus: fuori il nuovo brano “Pellegrini”

Il Sentiero di Taus torna con “Pellegrini”, la storia di un viaggio spirituale: il brano è in radio e sulle piattaforme digitali

Nuovo singolo per la band milanese Il Sentiero di Taus, primo con Sorry Mom! “Pellegrini“, anticipazione dell’album di prossima uscita, racconta la storia di un uomo a cui viene data la responsabilità e la custodia dell’antico sapere e che si mette in viaggio con i suoi fedeli discepoli, per condividere con loro la sua conoscenza lasciandosi alle spalle il passato e “coloro che non credono”.

Un traccia toccante ma al contempo piena di forza in cui le sonorità del gruppo si ammorbidiscono rispetto al passato, frutto di un percorso di ricerca e sperimentazione.

La storia di “Pellegrini” è anche raccontata attraverso il videoclip ufficiale che accompagna la canzone, grazie ad un’animazione ad opera del fotografo e vidoemaker Lorenzo Milan.

Il progetto nasce a Milano nel 2010, dalle ceneri di un precedente gruppo, da Gennaro Lucio Zinzi voce e Marco de Francesco alla chitarra. Da subito l’obiettivo è quello di raccontare e musicare la storia del popolo Yezida, attraverso i loro testi sacri.

Inizialmente il suono è un rock granitico, con sfumature progressive e psichedeliche e, dopo un piccolo demo, qualche concerto e un primo cambio di formazione, si aggiungono Fabrizio Biondi al basso e Claudio Buonfiglio alla batteria con i quali viene autoprodotto nel 2013 il primo album “La Grande Perla”.

L’anno seguente il chitarrista Marco de Francesco, abbandona il progetto e al suo posto arriva Tiziano Taccini, col quale il gruppo ottiene un contratto discografico con la Lizard Records di Loris Furlan, che mette in contatto i quattro, con Fabio Zuffanti che diventerà il loro direttore artistico per il successivo album “Macrocosmosi”, uscito il 13 Aprile 2018.

Questo nuovo lavoro sposta Il Sentiero di Taus su un suono tipicamente progressivo con l’inserto di strumenti etnici, tastiere, mellotron, maggiore enfasi ai testi, sempre incentrati su tematiche religiose Yezide, ma con elementi più introspettivi dell’essere umano.

Durante il periodo pandemico, il gruppo si è concentrato sui nuovi pezzi a proseguimento della storia narrata in “Macrocosmosi” e nel 2022 firma un contratto con Sorry Mom!, con la quale, nel 2023, verranno distribuiti i singoli del disco previsto per la fine dell’anno. Il primo è “Pellegrini“.