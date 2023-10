“Buy me” è il nuovo singolo dei The Junction

Buy Me è il terzo di una serie di quattro singoli in uscita per Dischi Soviet Studio, e segna il ritorno della band veneta dei The Junction a sonorità aspre e taglienti

Buy Me è il terzo di una serie di quattro singoli in uscita per Dischi Soviet Studio, e segna il ritorno della band veneta a sonorità aspre e taglienti, con le caratteristiche linee di basso creative di Alessandro Maroso e il drumming forsennato di Francesco Reffo, che per l’occasione si alterna a Marco Simioni alla voce.

I brani sono stati registrati e mixati al Soviet Studio di Cittadella (PD) da Matteo Marenduzzo, seguendo un processo diverso rispetto a quanto sperimentato in passato dalla band, suonando questa volta in presa diretta, con l’intento dichiarato di avere una resa sporca più vicina al contesto live, da sempre la dimensione più congeniale all’indole indie/punk della band padovana.

“Buy Me è una richiesta assillante, una pretesa senza fine, che rende “l’acquirente” totalmente succube e pronto a sacrificare persino la sua anima.

L’idea, caratterizzata da un certo grado di ironia, è inserita in un contesto musicale post-punk in cui riff taglienti si innestano su ritmi robotici e incalzanti”.

Ascolta BUY ME qui: https://bfan.link/buy-me

The Junction arrivano da Padova e suonano indie rock con attitudine punk, venature pop e piglio garage.

La band ha all’attivo centinaia di concerti sia in Italia che all’estero, interviste e live in

programmi radio/web/TV, diversi contest musicali vinti, la pubblicazione di alcuni EP e la

partecipazione a compilation.

Nel settembre 2012 esce per Dischi Soviet Studio il loro primo album, Let Me Out!, nell’Aprile del 2015 è la volta di Hardcore Summer Hits, quindi, dopo alcuni cambi di formazione e nuove ispirazioni musicali, il 6 Dicembre 2019 pubblicano il loro terzo disco Dive.