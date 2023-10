Torna nelle librerie “Zona Cesarini” di Luca Pagliari

In “Zona Cesarini”, di nuovo in libreria per Bompiani, Luca Pagliari racconta la storia di un campione fuori dagli schemi e dal tempo

“Zona Cesarini. Il calcio, la vita non è un libro di calcio. È altro. È l’angoscia intrecciata con la speranza di chi nei primi del ’900 ha trovato il coraggio di attraversare l’oceano cercando una vita nuova, perché ‘ogni tanto nella vita da qualche parte bisogna pur andare’. È una storia di visioni, amicizia, talento, donne, sigarette, fumo, tango e palloni. È un sentiero tortuoso che mi ha regalato panorami inaspettati.” Luca Pagliari racconta la storia di un campione fuori dagli schemi e dal tempo. Ogni capitolo si apre con le considerazioni di grandi artisti del calcio e rappresenta un periodo del suo percorso di atleta e di uomo che merita di essere conosciuto, oggi come ieri e per gli anni a venire.

Nato a Senigallia nel 1960, Luca Pagliari è giornalista, scrittore e storyteller. Ha ideato e condotto anche numerosi spettacoli teatrali ispirati a personaggi legati al mondo dello sport e non solo: da molti anni si occupa di tematiche giovanili attraverso l’ideazione e la realizzazione di campagne di prevenzione e programmi televisivi. Proprio l’attenzione ai temi come il cyberbullismo è sfociata nel progetto #cuoriconnessi, nell’ambito del quale ha scritto #cuoriconnessi. Storie di vite online e cyberbullismo, #cuoriconnessi. Cyberbullismo, bullismo e storie di vite online. Tu da che parte stai?, #cuoriconnessi. Il coraggio di alzare lo sguardo e #cuoriconnessi. La realtà delle parole. Ha curato il soggetto e la regia di numerosi documentari e docufilm legati a temi di grande impatto sociale. È coinvolto in vari progetti mirati alla tutela dell’ambiente. Tra i suoi titoli, Zona Cesarini. Il calcio, la vita, Una scelta di vita, Mi chiamo Evaristo, Il silenzio dopo la neve e Cara Marta. Buddista e membro della Soka Gakkai, continua ad impegnarsi per la costruzione di un mondo migliore.