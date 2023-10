L’oroscopo di oggi, giovedì 5 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 5 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Raccomando sempre e comunque diplomazia nei confronti dei capi e delle persone che contano, discutere potrebbe essere davvero controproducente. Qualcuno ti accuserà ingiustamente; devi difenderti al meglio.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Non scaricare la tensione nervosa nel lavoro. Cerca di essere più concreto, rinunciando a qualcosa che non ti convince. Schiena e cervicale punti deboli.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Segnali che portano buoni stimoli, voglia di fare, cambiare, persino trasferirsi nel caso tu sia alla ricerca di una nuova identità. Se qualcuno ti ha stancato è il momento giusto per liberartene. Sei più forte fisicamente e ciò ti permette di cambiare pagina…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Tutto sommato non ti andrà di fare molto. Attenzione ai colpi bassi di un invidioso sul lavoro.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Intensifica i contatti con persone che contano e fai progetti a lungo raggio. Sei molto energico e anche orgoglioso. Oroscopo un po’ stancante nel pomeriggio, in serata qualcosa potrebbe non andarti a genio.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Fermento nelle questioni professionali: devi essere combattivo per vincere le opposizioni. Cerca di riporre l’ascia di guerra nei confronti di una situazione e concediti un po’ di relax!

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

C’è qualche piccolo fastidio fisico, probabilmente un po’ di stanchezza, determinata anche dal fatto che in questo periodo hai troppe cose da fare o magari troppe ansie, troppe preoccupazioni.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Devo pregarti di non essere polemico, dimentica ciò che è accaduto. Problemi nel dialogo con gli altri, talvolta anche in ambito lavorativo.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La giornata può mettere nuovamente in discussione le tue idee, ogni parola andrà pesata per evitare qualche contrasto in amore, piccoli ritardi. Nell’ambito del lavoro attento a nemici occulti.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Avrai una marcia in più in tutti i settori della tua vita, dunque, anche in amore. Se hai fatto un errore o pensi di esserti allontanato troppo da una persona sarà possibile recuperare…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Sei agitato, in attesa di una notizia di lavoro o per una polemica che può nascere nel corso di queste ore. Per quanto riguarda l’amore probabilmente comincerai a discutere…

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Giornata di conferme per il lavoro, per le questioni finanziarie e personali bisogna essere sempre un po’ cauti, cerca di risolvere entro questa sera un piccolo contenzioso in casa.