“Mi hai convinto” è il nuovo libro di Jay Heinrichs

La differenza fondamentale tra una discussione e uno scontro fisico è che con le parole possiamo convincere le persone a fare quello che vogliamo senza nemmeno sfiorarle, come se avessimo un superpotere. La retorica è l’arte della persuasione, dell’amicizia, dell’eloquenza, della risposta pronta e della logica irrefutabile, perché sfrutta la più potente delle forze sociali: la discussione.

Che ve ne accorgiate o no, siamo sempre immersi in una discussione, in un vortice di parole che condiziona la nostra vita. Parlare con gli altri, infatti, ci impone continuamente di giocare con le nostre emozioni, ci cambia di umore, ci convince a prendere determinate decisioni o a comprare certe cose. Le discussioni stanno dietro le quinte di ogni cosa: politica e pubblicità, azioni, delusioni e felicità. Sono un software supremo che orienta la nostra vita sociale.

Jay Heinrichs in questa guida definitiva fornisce gli “strumenti di discussione” presi in prestito dai più grandi oratori della storia, dalla regina Vittoria e Winston Churchill a Homer Simpson e Barack Obama, dal maestro Yoda e Eminem ad Aristotele e Cicerone, per poi riadattarli a situazioni contemporanee e trasformarli in suggerimenti da mettere in pratica a casa, a scuola o al lavoro. Per esempio, capirete quando in una discussione funziona meglio la logica e in quali occasioni invece dovreste optare per una strategia emotiva. Imparerete a far cambiare idea alla gente grazie all’uso dialettico di figure retoriche o di artifici pronti per l’uso, o a trarre vantaggio dai vostri stessi errori.

Che siate amanti della retorica o vogliate semplicemente vincere più discussioni sui social, in famiglia o con gli amici davanti a una birra, Mi hai convinto è il libro perfetto per voi: illuminante, spiritoso e chiaro. Quando avrete preso coscienza del potere che avete acquisito nel saper argomentare le vostre ragioni, il mondo non vi sembrerà più lo stesso.

Jay Heinrichs è uno dei maggiori esperti americani di linguaggio e persuasione. Già autore di celebri bestseller e professore universitario in retorica e oratoria, ha anche elaborato strategie di comunicazione per Harvard e la NASA.