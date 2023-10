Manila Grace sigla un accordo con il Gruppo Casillo

Il Gruppo Casillo darà continuità alla gestione di Manila Grace, lo storico e apprezzato marchio carpigiano di abbigliamento femminile

Il Gruppo Casillo, azienda fondata dai fratelli Michele e Vincenzo Casillo, leader nel mondo kidswear e giunta alla seconda generazione, darà continuità alla gestione di Manila Grace, lo storico e apprezzato marchio carpigiano di abbigliamento femminile. L’azienda campana da più di trent’anni si occupa con attenzione e cura della produzione e commercializzazione di linee di abbigliamento kids e junior che accompagnano l’evoluzione estetica delle nuove generazioni da 0 a 16 anni. L’azienda segue da anni diversi property brands: To BE Too, Y-Clù e Briince. Ed altri licesing brands: Jeckerson Junior, Manila Grace Girl, Franklin & Marshall e RefrigiWear.

Negli anni il Gruppo Casillo ha dato un valore aggiunto alla licenza già in essere di Manila Grace Girl e oggi subentra ufficialmente nella gestione della linea donna che ha saputo conquistare un’importante fetta di mercato rivolgendosi al mondo femminile sia, per quanto riguarda l’abbigliamento, sia per gli accessori. La partnership esordirà durante la Milano Fashion Week con un evento esclusivo che vedrà protagonista la collezione SS24 di Manila Grace e Manila Grace Girl.

Il Gruppo Casillo è un player storico e di spicco nel mondo del kidswear che vanta numerosi successi e una costante crescita. La loro personale chiave strategica è l’orientamento al cliente in tutte le attività, per adattare la proposta moda ai loro desideri. Il loro successo si trova principalmente nelle proposte cucite ad hoc dal loro personale team stilistico, ideando modelli che corrispondano realmente ai desideri dei clienti. L’innovazione e la ricerca su stoffe e materiali nuovi è sempre mirata alla cura dei dettagli e particolari.

Il Gruppo Casillo, forte di una consolidata esperienza nel canale wholesale, è entrato con forza anche nel mercato Retail con una rete di store multibrand e conta dieci boutique dedicate esclusivamente ai propri marchi nel centro-sud. I negozi ‘Joil – A new concept of kidswear’, nati a partire dal 2020, inizieranno ad espandersi anche nel nord del Paese fino a diventare 30 in cinque anni per poi espandersi anche all’estero, partendo dalla Spagna.

Due aziende che guardano al futuro, insieme, create e gestite da professionisti e imprenditori di successo che si affidano all’esperienza consolidata del Gruppo Casillo per la produzione e distribuzione – in Italia e all’estero – della collezione SS24 di Manila Grace.

“Assicurare la continuità nella gestione del marchio Manila Grace, ci rende orgogliosi!”. Queste le prime dichiarazioni di Michele Casillo, fondatore del Gruppo Casillo che aggiunge: “È da più di trent’anni che io e mio fratello, Vincenzo Casillo, ci occupiamo con passione e dedizione al fashion kids e questa importante manovra ci permetterà d’inaugurare un nuovo percorso rivolto anche al mondo femminile”.