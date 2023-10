Jane Harper nelle librerie con “Dopo questo esilio”

Fuori il nuovo libro di Jane Harper, l’autrice dei bestseller internazionali Chi è senza peccato, La forza della natura, L’uomo perduto e Ombre nell’acqua

È primavera nella Marralee Valley, in Australia del Sud. Il Festival del vino illumina il buio con le luci delle giostre e lo accende di un’allegra confusione. L’agente federale Aaron Falk è lì perché il collega Greg Raco e sua moglie Rita l’hanno scelto come padrino del loro bimbo appena nato. Charles, il fratello di Greg, si occupa della cantina di famiglia e partecipa all’evento come produttore. Ma l’atmosfera festosa è incrinata da un mistero rimasto irrisolto: la scomparsa di Kim Gillespie, che proprio durante il festival dell’anno prima ha abbandonato nel passeggino la sua bambina, Zoe, di appena sei mesi, per sparire senza lasciare tracce.

Il marito, Rohan, non crede possibile che la donna se ne sia andata così. E nemmeno Zara, la figlia che Kim ha avuto da Charles sedici anni prima. Insieme rivolgono un appello accorato a chi è in visita alla fiera, in cerca di nuove testimonianze che possano dare linfa alle indagini. Per Falk quella che dovrebbe essere una vacanza nelle vigne diventa una mappa di piste da seguire. Come sempre quando si tratta di esseri umani, l’apparenza inganna. E ci vuole un punto di vista diverso, uno sguardo acuto e penetrante, per riconoscere la verità.

Jane Harper è l’autrice dei bestseller internazionali Chi è senza peccato, La forza della natura, L’uomo perduto e Ombre nell’acqua. I suoi libri sono pubblicati in quaranta paesi e Chi è senza peccato è diventato un film con Eric Bana. Harper ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra cui il CWA Gold Dagger, il British Book Awards Crime and Thriller Book of the Year e l’Australian Book Industry Awards Book of the Year. Ha lavorato come giornalista per tredici anni sia in Australia che nel Regno Unito, e ora vive a Melbourne con il marito e i due figli.