“Fuori di testa” e “Volo pericoloso”: su Rai 2 “NCIS” E “NCIS Hawaii”

Stasera su Rai 2 doppio appuntamento con “NCIS” E “NCIS Hawaii”: in prima assoluta gli episodi “Fuori di testa” e “Volo pericoloso”, ecco la trama

Continuano su Rai 2 le avventure del Servizio investigativo della Marina militare Usa, in onda questa settimana giovedì 5 ottobre, alle 21.20. In prima visione assoluta, si cominica con un nuovo episodio di “NCIS”, l’agenzia navale anticrimine, con base a Washington, le cui vicende hanno ispirato la serie tv più vista degli Stati Uniti, da oltre dieci anni.

In “Fuori di testa”, il tenente Rachel Donohue dopo aver accoltellato il marito Logan, che per fortuna si salva, sostiene di non ricordare nulla dell’accaduto, né la ragione che l’ha spinta a commettere il terribile gesto. Da qualche tempo Rachel soffre di strani sintomi che la spingono a cercare una diagnosi medica. Durante un interrogatorio la donna ha un improvviso attacco di rabbia e, dopo essere svenuta, tramite una radiografia, si scopre che il tenente ha un impianto sottocutaneo nel braccio.

Segue sempre su Rai 2, alle 22.10, “NCIS Hawaii”, spin off della serie tv ambientata nelle isole del Pacifico. Prima visione assoluta anche per l’episodio “Volo pericoloso”, in cui la Tennant chiede di poter interrogare il detenuto Laird Harriman durante il suo trasferimento in elicottero da Maui a O’hau, affiancata dal giovane agente Crichton. Il criminale, fingendo una crisi diabetica, riesce a dirottare l’elicottero che poi si schianta al suolo. Nonostante i traumi causati dalla caduta, Crichton e la Tennant si danno al suo inseguimento per poi precipitare in un tunnel di lava, dove attendono i soccorsi. Intanto Jesse e compagni indagano sul caso che aveva spinto la Tennant a interrogare Harriman.