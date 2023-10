Arrivato nelle librerie “Le armi della luce” di Ken Follett

Nel nuovo romanzo Ken Follett riporta i suoi lettori a Kings­bridge, dove tutto ha avuto inizio con I pilastri della terra

È il 1792 e a Kingsbridge inizia a soffiare forte il vento del cambiamento. Il progresso si scontra con le tradizioni del vecchio mondo rurale e il governo dispotico è determinato a fare dell’Inghilterra un potente impero commerciale.

La maggior parte della popolazione dedita alla manifattura tessile, la principale fonte di reddito della città, viene ridotta alla miseria dall’industrializzazione che si fa rapidamente strada. Scoppiano le rivolte del pane, gli scioperi e la ribellione contro l’arruolamento forzato nell’esercito impegnato nella guerra contro Napoleone Bonaparte, che si conclude con la battaglia di Waterloo nel 1815.

In questi anni di enormi mutamenti, la vita di un gruppo di famiglie viene stravolta dalla nuova era delle macchine. Una coraggiosa filatrice, un ragazzo geniale, una giovane idealista che fonda una scuola per bambini poveri, un commerciante travolto dai debiti del padre, una moglie infedele, un operaio ribelle, un tessitore intraprendente, un vescovo inetto, un ricco uomo d’affari senza scrupoli sono solo alcuni dei personaggi che animano questa storia straordinaria. Eroine ed eroi carismatici combattono per un futuro libero dall’oppressione, personaggi malvagi e perversi cercano di mantenere a ogni costo i loro privilegi in un complesso e affascinante affresco ricco di dettagli storici.

Ken Follett riporta i suoi lettori a Kings­bridge, dove tutto ha avuto inizio con I pilastri della terra. In un magistrale fiume narrativo la piccola e la grande storia, il lavoro e la guerra, la vita e la morte si intrecciano in una preziosa tela romanzesca. Ancora una volta, indimenticabile.

Ken Follett è uno degli autori più amati al mondo, con 36 libri pubblicati e più di 188 milioni di copie vendute. Il suo primo bestseller è stato La cruna dell’Ago (1978), una spy story ambientata durante la Seconda guerra mondiale. Nel 1989 è uscito I pilastri della terra, diventato poi il suo romanzo più famoso, al primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, scelto da Oprah Winfrey per il Book Club della sua celebre trasmissione. I suoi sequel, Mondo senza fine e La colonna di fuoco, e il prequel, Fu sera e fu mattina, hanno avuto altrettanto successo e la serie di Kingsbridge ha venduto più di 50 milioni di copie. In Italia, tutti i suoi romanzi sono pubblicati da Mondadori.

Ken Follett vive in Inghilterra, nell’Hertfordshire, con la moglie Barbara. Hanno cinque figli, sei nipoti e tre labrador.