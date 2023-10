Rodolfo Bersaglia nelle librerie con “La vita è una gran discoteca”

Il ballo e lo sballo in discoteche dove imperano eccesso e trasgressioni. Disvalori che per certi ragazzi e ragazze che in quel mondo lavorano come ballerini di culto e modelli di riferimento appaiono iper-appaganti, facile fuga dalla realtà post-adolescenziale che non dà punti di riferimento virtuosi.

Ma il micro-macrocosmo che ruota impazzito sull’asse ritmico della disco-dance più becera e ossessiva si rivelerà disumanizzante. Rodolfo Bersaglia è stato allievo di Pietro Zampetti, Michele Provinciali (New Bauhaus di Chicago) e Corrado Gavinelli (Politecnico di Milano).

Grafico editoriale e pubblicitario, ha lavorato con Franco Giacometti per Benetton e con Giulio Bizzarri per BBDO in qualità di Art Director per la Team Italia di Bologna. Già illustratore e impaginatore per Vickie Shafer presso lo studio Toth Design di Boston. Ha tenuto la prima personale, ospite dell’Accademia di Raffaello, nei locali della Casa di Giovanni Santi. Nel 1997 ha esposto alla galleria il Diagramma di Luciano Ingapin a Milano. Invitato dalla Galleria Jack the Pelikan Presents di New York al Flash Art Show (Milano 2005). A New York ha fondato con Chi Modu la corrente fotografica Psyche Street.