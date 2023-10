Previsioni meteo 4 ottobre 2023: svolta autunnale lontana

Le previsioni meteo di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023: prosegue la fase di tempo stabile con caldo fuori stagione sull’Italia, grazie alla presenza dell’anticiclone

L’autunno è iniziato da settimane ma sull’Italia continuano a registrarsi condizioni meteo estive con temperature superiori ai +30°C a causa della presenza dell’anticiclone nordafricano. La giornata di oggi non farà eccezione e non vedrà variazioni significative a questo scenario che anzi si protrarrà per tutta questa settimana. Almeno fino al prossimo weekend infatti il sole e il caldo fuori stagione saranno gli assoluti protagonisti. I modelli meteo continuano a spostare alla prossima settimana l’arrivo delle piogge, ma serviranno ulteriori conferme.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità con piogge sparse al Nord-Est, asciutto altrove con cieli sereni e locali disturbi da nuvolosità bassa. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, salvo qualche piovasco anche sulle Prealpi lombarde. In serata nuvolosità in aumento ma con tempo per lo più asciutto, qualche pioggia a ridosso delle Alpi. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con ampi spazi di sereno. Al pomeriggio nessuna variazione con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime e massime stabili o in lieve calo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora tempo asciutto con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni e nubi basse lungo lungo le coste tirreniche. Temperature minime stazionarie o in lieve calo e massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .