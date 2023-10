L’oroscopo di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Non è tutto oro quello che luccica! In questa giornata devi fare chiarezza anche nell’ambito del lavoro. Se vuoi puoi anche vivere qualche attrazione fatale, ti piace tanto! Attenzione a non entrare in polemiche inutili.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Per il lavoro o per le questioni di carattere pratico la giornata è ideale. Vorresti ricevere più aiuto, solidarietà; se ne hai bisogno l’amore torna, è nell’aria…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Se hai preso una decisione coraggiosa non pensarci due volte, vedrai che una situazione stagnante si sbloccherà all’improvviso. Devi cercare di difenderti, giornata nel complesso favorevole.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

In amore qualcosa non va per il verso giusto, potresti persino sentirti contro qualcuno, poco compreso. E’ opportuno evitare cambiamenti drastici, attenzione a non prendere cantonate, controlla bene prima di concludere un accordo.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Approfitta di questa giornata per mettere a posto qualche sospeso. Diplomazia nei legami d’amore, imporrai ultimatum ma avrai la forza di cambiare le cose a tuo favore.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

L’amore è in revisione. Non farti prendere dall’ansia e mantieniti sul terreno che ti è più congeniale. Meglio l’attività.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Oggi avrai una splendida occasione per cercare di ricucire uno strappo in amore. Favorito il dialogo, incontri di lavoro importanti.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Le Stelle non hanno il potere di cambiare il carattere delle persone, per cui frequenta solo i tipi giusti, anche cambiare aria ogni tanto fa bene.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

La vita pratica riserva impegni, ma anche gratificazioni che aiutano nelle questioni di tutti i giorni. Con la persona giusta al fianco puoi fare grandi progetti per il futuro.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Se hai già un amore devi cercare di proteggerlo dagli attacchi della noia. In famiglia consiglio di parlare solo se strettamente necessario.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Cerca di programmare fin da oggi le mosse vincenti dei prossimi giorni. Chi si chiude in casa, non ottiene. Per i sentimenti fase di recupero.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Ecco una bella giornata per impórti, per vincere ogni sfida. Nel lavoro si aprono grandi possibilità. Solo al mattino si nota una forte stanchezza che devi contrastare.