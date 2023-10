Nelle librerie e online “Le catene del passato” di Simon Beckett

Simon Beckett al suo meglio, tra indagini serrate, personaggi umanissimi e l’innata capacità di avvincere i lettori dalla prima all’ultima pagina

Da dieci anni Jonah Colley è tormentato dal rimorso per la scomparsa del figlio Theo, di quattro anni: un pomeriggio erano insieme al parco quando Jonah si è addormentato, e al suo risveglio il piccolo era sparito. Un incubo per chiunque, e una condanna per Jonah, che lo porta alla separazione dalla moglie e alla rottura con il migliore amico Gavin. Gli resta solo il lavoro: è un poliziotto, e proprio il suo senso del dovere gli farà rispondere alla chiamata di Gavin dopo anni di silenzio.

L’appuntamento è in un vecchio magazzino vicino al porto: una verità a lungo sepolta verrà svelata, finalmente. Ma quando Jonah arriva Gavin è morto, e accanto a lui ci sono altri due cadaveri. S’innesca così una corsa rocambolesca per Jonah, che vuole a tutti i costi scoprire la verità su Theo e risolvere il mistero di quei corpi, di cui è ritenuto il responsabile. Simon Beckett al suo meglio, tra indagini serrate, personaggi umanissimi e l’innata capacità di avvincere i lettori dalla prima all’ultima pagina.

Simon Beckett è nato a Sheffield e ha collaborato come giornalista freelance per il Times, il Daily Telegraph e l’Observer. Vincitore a pari merito dello European Crime Fiction Star Award, si è aggiudicato il Marlowe Award della Chandler Society come Best International Crime Novel ed è stato selezionato per il CWA Gold Dagger.

Bompiani ha pubblicato Jacob (2010), Il rifugio (2015), Dove c’è fumo (2018) e l’intera serie dedicata al personaggio dell’antropologo forense David Hunter: La chimica della morte (2006), Scritto nelle ossa (2007), I sussurri della morte (2009), La voce dei morti (2011), Acque morte (2017) e Il profumo della morte (2022).