Nelle librerie “La segretaria di Churchill” di Susan Elia MacNeal

Susan Elia MacNeal aggiunge una meticolosa ricerca storica all’invenzione di una coraggiosa e brillante protagonista, in un romanzo dal ritmo travolgente

Londra, 1940. Winston Churchill si è appena insediato come Primo ministro, la guerra infuria e la minaccia di un attacco nazista si fa sempre più reale. Nulla di tutto questo sembra però scoraggiare Maggie Hope: una giovane americana dall’inconfondibile chioma rossa, intraprendente e determinata, laureata in matematica con il massimo dei voti. Per intelligenza e capacità potrebbe competere con le migliori menti dell’intelligence britannica, ma in quanto donna riesce solo a trovare un impiego come dattilografa al numero 10 di Downing Street. La sua straordinaria abilità nel decifrare linguaggi in codice, però, permette a Maggie di capire che lavorare per il Primo ministro significa avere accesso a informazioni segrete e l’opportunità unica di combattere in prima linea il nemico. La vicinanza alle War Rooms d’altro canto la espone alle macchinazioni di un pericoloso gruppo di estremisti, disposti a tutto pur di cambiare il corso della storia.

Intrappolata in una oscura rete di spie, omicidi e intrighi, Maggie deve muoversi con prudenza, soprattutto quando alle vicende politiche si intreccia un segreto legato alla storia della sua famiglia che rischia di mettere in pericolo Winston Churchill in persona.

In questo avvincente esordio, primo volume di una serie crime di grande successo, Susan Elia MacNeal aggiunge una meticolosa ricerca storica all’invenzione di una coraggiosa e brillante protagonista, in un romanzo dal ritmo travolgente.

Susan Elia MacNeal è un’autrice americana, vincitrice del Barry Award. La serie di romanzi Maggie Hope Mysteries, ambientati a Londra durante la Seconda guerra mondiale, è stata tradotta in tutto il mondo.