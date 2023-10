Nelle librerie “Cicatrici”, il nuovo libro di Anne Mette Hancock

Cicatrici di Anne Mette Hancock è l’atteso secondo volume della serie di Kaldan e Schäfer, i cui romanzi sono in corso di traduzione in 17 Paesi

È una mattina come tante, nel gelido inverno di Copenhagen, quando scompare il piccolo Lukas Bjerre. Un bambino di soli dieci anni, particolarmente sensibile e dotato, che non sembrerebbe avere alcun motivo per essersi allontanato in modo volontario. Il padre Jens è medico e, nel momento in cui riceve la telefonata della scuola, la giornalista Heloise Kaldan si trova proprio nel suo studio. Le indagini vengono affidate al poliziotto Erik Schäfer. Famiglia, insegnanti, amici: ogni pista deve essere subito battuta, perché con l’arrivo della notte le temperature scenderanno ben al di sotto dello zero e le speranze di ritrovarlo vivo si ridurranno drasticamente. Quando nel parco vicino alla Nyholm Skole viene rinvenuto il cellulare di Lukas, emerge un dato interessante. Il bambino ha una particolare ossessione, la pareidolia, un fenomeno per il quale alcune persone sono portate a vedere dei volti in oggetti inanimati.

Diventa così fondamentale capire dov’è stata scattata una foto che ha postato più volte sul suo profilo Instagram e che ritrae la porta di un vecchio fienile. Se fosse andato lì? Heloise sa di aver visto quell’edificio… ma dove? Inoltre, i compagni di scuola raccontano di un signore strano ma gentile, forse un po’ insistente, che regala sempre loro una mela, motivo per cui viene chiamato l’Uomo delle Mele… Come rintracciarlo? Mentre Heloise si trova ad affrontare un difficile momento con il suo compagno, il giornale per cui lavora le intima di seguire il caso del piccolo Bjerre, e lei sa che il burbero Erik non ne sarà per niente felice.

Kaldan e Schäfer si troveranno di nuovo a collaborare per la risoluzione di questo secondo caso dal finale del tutto inaspettato. Perché ognuno di noi si porta dentro cicatrici con le quali prima o poi dovrà fare i conti.

Anne Mette Hancock è nata a Gråsten in Danimarca, ha studiato giornalismo e ha una laurea in Storia. Dopo aver vissuto negli Stati Uniti e in Francia, oggi risiede a Copenhagen con il marito e i due figli. Nel 2018 Fiore di cadavere (Giunti 2022), il suo esordio nella narrativa, l’ha consacrata come autrice dell’anno. Cicatrici è l’atteso secondo volume della serie di Kaldan e Schäfer, i cui romanzi sono in corso di traduzione in 17 Paesi.