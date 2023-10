Maria Chiara Giannetta e Matteo Garrone a “Stasera c’è Cattelan” su Rai 2

In seconda serata su Rai 2 torna il programma “Stasera c’è Cattelan”. Tra gli ospiti Maria Chiara Giannetta e Matteo Garrone

Sono Maria Chiara Giannetta, Angelina Mango e Mauro Repetto gli ospiti del secondo appuntamento con Alessandro Cattelan in “Stasera c’è Cattelan… su Rai2”, in onda martedì 3 ottobre alle 23.30. Maria Chiara Giannetta è attrice protagonista della serie Blanca, che riparte il 6 ottobre su Rai 1 e saràal cinema da dicembre con un film di Natale insieme a Ficarra e Picone; mentre Angelina Mango, cantautrice simbolo della GenZ, ha collezionato numerosi successi, a partire dal doppio platino della hit “Ci pensiamo domani”, fino al disco d’oro del suo album “Voglia di vivere” e ai numerosi sold out del suo imminente tour nei club. Mauro Repetto, infine, è stato co-fondatore del gruppo 883 e autore del libro “Non ho ucciso l’uomo ragno” scritto insieme a Massimo Cotto. Attualmente sta preparando il suo ritorno con un innovativo One Man Show teatrale.

Nella puntata in onda mercoledì 4 ottobre alle 23.10 su Rai 2, gli ospiti saranno Gianluca Fru dei The Jackal; Matteo Garrone, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico, che ha ottenuto il Leone d’Oro all’80^ Mostra del Cinema di Venezia per “Io Capitano”, che rappresenterà l’Italia agli Oscar; Claudia Gerini, attrice internazionale, ballerina e cantante con una carriera più che ventennale alle spalle. Attualmente è in tv con “Vita da Carlo”, in libreria con il suo libro “Se chiudi gli occhi” e presto al cinema con due nuovi progetti: una commedia ed un noir. E ancora, Luca Ravenna, stand-up comedian dei record, attualmente in tour nei teatri di tutta Italia con il nuovo show “Red Sox”.