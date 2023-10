Malcom Raffaello Creatore su YouTube con un nuovo videoclip

Fuori il video di “Ogni tua lacrima” il nuovo inedito di Malcom Raffaello Creatore, già in radio e disponibile in digitale, prodotto dall’etichetta Vivir Music Records

Fuori il video di “Ogni tua lacrima” il nuovo inedito di Malcom Raffaello Creatore, scritto da Giovanni Pezzetti e Andrea Amati, già in radio e disponibile in digitale, prodotto dall’etichetta Vivir Music Records e distribuito da CD Baby.

“Questo brano, vero e onesto, vuole comunicare che amore e gratitudine sono sentimenti fondamentali per qualsiasi essere umano – afferma Malcom Raffaello – sorreggersi, aiutarsi, rasserenarsi a vicenda, cosa c’è di più importante? Dare e avere naturalmente senza forzature o calcoli. La canzone è nata una sera in un ristorante del lodigiano, tra amici e musicisti, tra un racconto ed una canzone, Giovanni Pezzetti con la chitarra ha suonato e, con Andrea Amati, scritto il testo della canzone. Il titolo è stato deciso una volta prodotto il brano.”

Qui il video: https://youtu.be/970vO8GZMfQ

“Per la regia del video l’etichetta ha deciso di dare fiducia a Simone Malerba, un ragazzo giovane, con cui non io avevo mai lavorato ma sapevo che era un bravo professionista con tanta voglia e passione e oggi posso dire di essere molto soddisfatto del risultato ottenuto – prosegue l’artista – lo abbiamo girato in due giorni, il primo nel centro della bellissima Crema, cittadina lombarda, il secondo in uno studio in provincia di Milano.

Malcom Raffaello Creatore, nasce a Palermo il 29 aprile 1977 e cresce a Milano, per lo più con i nonni materni. Malgrado diverse problematiche vissute dalla madre, o probabilmente in forza di queste, matura e vive con profonda empatia i rapporti con persone disagiate, che lo portano a raggiungere una spiccata sensibilità per l’arte tutta, in particolare musica e recitazione. L’intraprendenza, la duttilità, la creatività, la curiosità e la voglia di fare, sono doti spiccate in Raffaello Malcom, derivanti direttamente dal corredo genetico paterno e ancor più dall’eredità lasciatagli dal nonno Luigi co-autore di “Can’t help falling in love” di Elvis Presley.

Ha all’attivo 14 brani inediti, la cover di “Can’t help falling in love” e collaborazioni di tutto rispetto con autori come Fabio BIKO Vaccaro e Andrea Amati, registi e video maker come Luca Tartaglia, Claudio Zagarini e Morris Bragazzi. Produttori come Marco Zangirolami e una featuring speciale per il brano “La Danza” con Danilo Visconti. Ha pubblicato l’EP “Vivere il Destino” e un album registrato in presa diretta in occasione di un concerto live andato in scena il 21 ottobre 2022 al teatro Bello di Milano. Nei progetti futuri un nuovo percorso musicale artistico partendo da qui, da “Ogni tua lacrima”, per la realizzazione di un album di nuove canzoni.