Leopoldina d’Austria e il Brasile a “5000 anni e più” su Rai Storia

Leopoldina d’Austria e la nascita del Brasile moderno al centro del programma “5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità” in prima serata su Rai Storia

Nel settembre 1822, Dom Pedro I e sua moglie Leopoldina fondarono l’Impero del Brasile, liberando così il paese dal colonialismo portoghese e ponendo fine allo sfruttamento e all’influenza straniera. Ne parlano Giorgio Zanchini e il professor Luigi Mascilli Migliorini in “5000 anni e +. La lunga storia dell’umanità” in onda in prima visione martedì 3 ottobre alle 21.10 su Rai Storia.

La fondazione dell’Impero è una mossa coraggiosa che sorprende e fa arrabbiare le potenze europee, ma senza di essa il Brasile moderno non esisterebbe. La regione si sarebbe disintegrata in una serie di repubbliche minori, impegnate in guerre su due fronti, contro i nemici nelle loro immediate vicinanze e nell’Europa continentale. La forza visionaria e trainante del progetto è Leopoldina d’Austria, membro della dinastia degli Asburgo che continua ad essere venerata nel Brasile dei giorni nostri. A tutt’oggi è considerata la “Madre della Nazione”.